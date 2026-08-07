¡Manos a la obra por la reforestación!

Este domingo 9 de agosto podemos ser parte de una acción colectiva en favor del derecho a disfrutar de un medio ambiente sano, haciendo valer nuestra responsabilidad con la naturaleza.
Estamos invitadas e invitados a ser parte de la Jornada Nacional de Reforestación, una iniciativa de la presidenta de la República Claudia Sheinbaum que contará con el apoyo de los gobiernos de las 32 entidades federativas.
De acuerdo con SEMARNAT, se sembrarán 1,723,895 semillas en todo el país para la reforestación de 32,184 hectáreas. Para lograrlo participarán más de 235 mil personas, entre ellas, servidoras y servidores públicos, así como beneficiarias y beneficiarios de los programas Alimentación para el Bienestar, Cosechando Soberanía y Jóvenes Construyendo el Futuro.
La jornada de reforestación contribuirá a la preservación de los ecosistemas y el derecho de las generaciones futuras a disfrutar de un medio ambiente saludable, abonando a una nueva cultura de respeto a la naturaleza y de vinculación responsable con el entorno. También favorecerá a la construcción de comunidad y el fortalecimiento del tejido social, al trabajar juntas y juntos en acciones de impacto positivo.
Esta iniciativa de la presidenta de la República refleja el compromiso de la Cuarta Transformación con la sostenibilidad, donde los objetivos económicos, sociales y ambientales caminan de forma equilibrada. A la par de las políticas públicas relacionadas con la transición energética, la economía circular, el desarrollo industrial con responsabilidad ambiental y Sembrando Vida, marcan la diferencia aquellas acciones donde las personas se involucran en el mejoramiento de su entorno.
En Sonora, el gobernador Alfonso Durazo se comprometió con la recuperación de varios parques naturales, como el Bosque Urbano La Sauceda y el Cerro de la Cementera (también en la capital del estado), contemplando la siembra de miles de árboles. Estos parques, que son considerados los pulmones de la ciudad de Hermosillo, formarán parte de la Jornada de Reforestación Nacional del próximo domingo.
Ya sea en las zonas urbanas o en las zonas rurales, la reforestación juega un papel fundamental para la purificación del aire, la recuperación del ciclo del agua y el clima. Desde el lugar donde vivimos, podemos sumarnos a esta causa que busca transformar el presente y el futuro de este espacio del planeta.
¡Manos a la obra por la reforestación!
Lorenia Iveth Valles Sampedro - Senadora de la República con licencia