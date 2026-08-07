¡Manos a la obra por la reforestación!

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Esta iniciativa de la presidenta de la República refleja el compromiso de la Cuarta Transformación con la sostenibilidad, donde los objetivos económicos, sociales y ambientales caminan de forma equilibrada

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/08/2026 11:07 AM.
En Columna y editada el 07/08/2026 11:13 AM.