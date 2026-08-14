89 años de la Comisión Federal de Electricidad

El 14 de agosto de 1937 se oficializó la creación de la Comisión Federal de Electricidad en el Diario Oficial de la Federación, la cual tuvo lugar en el gobierno del expresidente Lázaro Cárdenas mediante un decreto de ley que instituyó una empresa de propiedad pública destinada a la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.
Por su parte, el presidente Adolfo López Mateos impulsó la nacionalización de la industria eléctrica el 27 de septiembre de 1960, con el objetivo de que el Estado mexicano tuviera el control exclusivo para generar, distribuir y abastecer la electricidad en el país, en un contexto de altas tarifas impuestas por las empresas extranjeras y donde solo 44% de los hogares mexicanos disponían de luz.
Estos dos antecedentes son esenciales para reconocer la lucha actual en favor de la soberanía energética y de la industria eléctrica. En este sentido, uno de los objetivos del proyecto de la Cuarta Transformación ha sido la recuperación de las industrias nacionales y el fortalecimiento de las empresas públicas encargadas de impulsar esas áreas estratégicas, como la Comisión Federal de Electricidad.
No sin la oposición del PRIAN, cuyo entreguismo dio lugar a la reforma energética de 2013, desde 2019 se han promovido varias reformas constitucionales y legales para revertir los efectos de la política privatizadora de Enrique Peña Nieto y constituir un marco jurídico que prioriza la propiedad pública de esta industria, la rectoría del Estado y la obligación de garantizar el acceso de la gente a los servicios públicos.
Ejemplo de la vocación social de la Cuarta Transformación es la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, en materia de áreas y empresas estratégicas (DOF, 31/10/2024); y la expedición de diferentes leyes en materia energética como la Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad (DOF, 18/03/2025).
Esta legislación redefinió la naturaleza de la industria eléctrica, afirmándola como un sector de la economía sin fines de lucro; estableciendo la preponderancia de la Comisión Federal de Electricidad con la participación de 54% en la generación de energía, así como el impulso de las fuentes de energía limpia y renovable. Como ahora establece el artículo 28 de la Constitución, los objetivos del sistema eléctrico nacional son “preservar la seguridad y la autosuficiencia energética de la Nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible”.
La visión de soberanía nacional y justicia energética de la Cuarta Transformación ha hecho posible que, actualmente, 99% de los hogares cuenten con el servicio de energía eléctrica, el cual contribuye al disfrute pleno de las personas sobre sus derechos, por ejemplo, la educación, la salud y la seguridad, Esta visión demuestra que la electricidad no es un privilegio, sino un servicio público para el bienestar de la gente.
Asimismo, gracias a las gestiones del gobernador Alfonso Durazo ante la Comisión Federal de Electricidad, parte del legado del presidente Andrés Manuel López Obrador en favor de las familias sonorenses es el subsidio permanente a las tarifas eléctricas, que del 1° de abril al 31 de octubre de cada año beneficia a los hogares de los 72 municipios; compromiso que se continúa con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
A 89 años de la creación de la Comisión Federal de Electricidad, la 4T reivindicó el valor de una empresa que es del pueblo y para el bienestar del pueblo.
Lorenia Iveth Valles Sampedro - Senadora de la República con licencia