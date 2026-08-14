89 años de la Comisión Federal de Electricidad

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La visión de soberanía nacional y justicia energética de la Cuarta Transformación ha hecho posible que, actualmente, 99% de los hogares cuenten con el servicio de energía eléctrica

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/08/2026 10:28 AM.
En Columna y editada el 14/08/2026 10:32 AM.