Día de las personas mayores en México

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Actualmente, 13.5 millones de personas mayores son beneficiarias de una pensión no contributiva, que en 2026 equivale a $6,400 pesos bimestrales; de las cuales, 330 mil viven en Sonora

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/08/2026 09:46 AM.
En Columna y editada el 28/08/2026 09:49 AM.