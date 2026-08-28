Este 28 de agosto es el Día de las personas Mayores en México y, además de celebrar su vida y sus aportaciones, es importante recordar cómo vamos en la garantía de sus derechos.
Una de las prioridades de los gobiernos humanistas de la Cuarta Transformación es la atención a las personas mayores, quienes han contribuido al desarrollo de nuestro país y representan un nodo fundamental para el bienestar de las familias y de las comunidades, ya sea por su participación solidaria en la tarea de cuidados, ya sea por la sabiduría que entraña su experiencia.
No obstante, esa prioridad de atención también representa una respuesta urgente a la vulneración de sus derechos que hubo durante el periodo neoliberal, cuando se coartaron las posibilidades de una vida digna y con bienestar para las y los trabajadores, menguadas por la flexibilidad laboral, la exclusión de la seguridad social y la creación de cuentas de ahorro individuales para el retiro como parte de un nuevo régimen de pensiones.
La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un acto de justicia distributiva en favor de esta población. La iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de crear una pensión no contributiva de carácter universal transformó radicalmente la relación entre el Gobierno de México y las personas mayores, a quienes ahora la Constitución reconoce el derecho a dicha pensión. Cabe mencionar que este programa surgió cuando era jefe del Gobierno del Distrito Federal.
Actualmente, 13.5 millones de personas mayores son beneficiarias de una pensión no contributiva, que en 2026 equivale a $6,400 pesos bimestrales; de las cuales, 330 mil viven en Sonora. A este programa se agrega la Pensión Mujeres Bienestar, que apoya a las mujeres de 60 a 64 años con $3,100 pesos bimestrales; llega a más de 2.7 millones de mujeres, de las cuales, más de 68 mil viven en Sonora.
Al implementar los programas de pensiones no contributivas, el diagnóstico de la Cuarta Transformación no ha sido erróneo. En los recorridos casa por casa y en las asambleas informativas que he realizado en los municipios de Sonora, pude constatar que esos apoyos sirven a la gente para pagar sus gastos del día a día, como alimentos o la renta de una vivienda, marcando una diferencia en su acceso a los bienes y servicios necesarios para su calidad de vida.
Aparte del programa Salud Casa por Casa, que está llegando a todo el país con servicios de salud preventiva, la creación del Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados es un compromiso fundamental de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues hay personas mayores que son cuidadoras, o bien, que requieren ser cuidadas. Así, se está trabajando en la construcción de este sistema que ya cuenta con un presupuesto y se están articulando los esfuerzos institucionales para su implementación.
Que este día sea para abrazarles amorosamente y recordar nuestro propósito: que en cada hogar de Sonora y de México las personas mayores disfruten plenamente esta etapa de sus vidas.
Lorenia Iveth Valles Sampedro - Senadora de la República con licencia