segundo informe de Sheinbaum: las mujeres, eje de la agenda en materia de igualdad

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Durante su campaña electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió con la construcción de una “República de y para las mujeres”

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 04/09/2026 12:04 PM.
En Columna y editada el 04/09/2026 12:15 PM.