segundo informe de Sheinbaum: las mujeres, eje de la agenda en materia de igualdad

El día que la presidenta de la República rindió su Segundo Informe de Gobierno, el pasado 1° de septiembre, las mujeres ocupamos un lugar especial en su mensaje a la Nación. Se expresó acerca del papel que tenemos en el segundo piso de la Cuarta Transformación: “Las mujeres llegamos a la Constitución, a las leyes y a las decisiones fundamentales de la República”.
Durante su campaña electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió con la construcción de una “República de y para las mujeres”. En funciones, está cumpliendo su compromiso por medio de una agenda legislativa y de diferentes acciones de política pública para garantizar nuestros derechos, la igualdad de género y el acceso a una vida libre de violencia.
Entre los resultados de su Segundo Informe de Gobierno está la reforma constitucional en materia del derecho de las niñas y las mujeres a la igualdad sustantiva; la creación de la Secretaría de las Mujeres, demostrando la prioridad que la política pública en la materia tiene en la Administración Pública federal de la administración actual; así como legislación en curso para contar con una ley general para prevenir y sancionar el delito de feminicidio.
Asimismo, la presidenta de la República se refirió a la construcción de 1,001 Centros LIBRE en el país para brindar asesoría legal y apoyo psicológico a mujeres víctimas de violencia; la entrega de 27 millones de ejemplares de la Cartilla de Derechos de las Mujeres, con la cual se socializa el conocimiento sobre nuestros derechos; el registro de 190 mil mujeres al programa Tejedoras de la Patria, que conforma una red de apoyo mutuo y para compartir saberes; y 2.8 millones de mujeres de 60 a 64 años beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar, recibiendo un apoyo de $3,100 pesos bimestrales.
En los recorridos casa por casa y las asambleas vecinales de los últimos meses, he platicado con muchas mujeres que, además de tomar el micrófono con una seguridad admirable y reconocer que en el segundo piso de la Cuarta Transformación cuentan con más apoyo del gobierno, comparten que la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum las ha motivado para seguir estudiando, sentirse listas para buscar una oportunidad de crecimiento laboral o animarse a participar en la política.
La llegada de la presidenta de la República no solo es reflejo de resultados en favor del bienestar de las niñas y las mujeres, sino es inspiración para acceder a las oportunidades y luchar por nuestros sueños.
¡Gracias por inspirarnos, presidenta Claudia Sheinbaum!
Lorenia Iveth Valles Sampedro - Senadora de la República con licencia