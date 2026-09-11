Durazo rinde su quinto informe con menos pobreza y más becas en Sonora

...

En primer lugar, se encuentra el programa “Becas Sonora de Oportunidades”. De acuerdo con la estadística del Gobierno de Sonora

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 11/09/2026 11:09 AM.
En Columna y editada el 11/09/2026 11:21 AM.