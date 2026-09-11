Durazo rinde su quinto informe con menos pobreza y más becas en Sonora

El próximo domingo 13 de septiembre, el gobernador Alfonso Durazo llevará a cabo su Quinto Informe de Gobierno para rendir cuentas sobre los resultados de su administración, abordando el avance del cumplimiento de los compromisos que hizo con las y los sonorenses cuando pidió nuestro voto. Así se cumplen cinco años del primero gobierno de la Cuarta Transformación en Sonora.
Como he expresado sobre el ámbito federal, considero que el logro más importante del Gobierno estatal es haber contribuido a que 453 mil sonorenses salieran de la pobreza, lo cual convirtió al estado en el quinto con menos pobreza del país. ¿Cómo fue posible esto? Los programas de apoyo a la gente y el aumento al salario mínimo --Sonora también es el sexto estado con más ingresos por hogar.
A la par de este binomio, también ha sido sustantiva la alineación de diferentes políticas federales y estatales para garantizar que las y los sonorenses disfruten plenamente de sus derechos, entre ellos, el derecho a la educación. Para la Cuarta Transformación la educación no es un privilegio, sino un derecho cuya efectividad depende de la inversión de recursos públicos en aquellas acciones tendientes a igualar las condiciones para acceder, permanecer y concluir cada una de las etapas escolares.
En primer lugar, se encuentra el programa “Becas Sonora de Oportunidades”. De acuerdo con la estadística del Gobierno de Sonora, entre 2022 y 2026, se han entregado 730 mil becas con una inversión acumulada de 3.7 mil millones de pesos, más del doble en recursos que los tres sexenios anteriores juntos. La importancia de las becas es que representan un instrumento de política pública que puede hacer la diferencia entre estudiar y dejar la escuela.
También el Gobierno estatal ha impulsado el Programa de Útiles y Zapatos Escolares Gratuitos, para el cual se han invertido 1.7 mil millones de pesos durante la administración actual. A este programa estatal se suman otras acciones de gobierno, como la rehabilitación de 2,369 escuelas para beneficio de 390 mil estudiantes, la entrega de 245 mil paquetes de útiles escolares gratuitos y de desayunos escolares para la alimentación de 195 mil estudiantes --éste último programa alcanzó la cobertura en el 100% de las escuelas de nivel básico cuando fui responsable del Sistema DIF Sonora.
Así, el llamado “presupuesto social más grande de la historia” ha priorizado la inversión de recursos públicos en la educación de niñas, niños y adolescentes; además, favoreciendo la economía de los hogares y el bienestar de las familias sonorenses. No cabe duda que el gobernador Alfonso Durazo es el gobernador de la educación.
Lorenia Iveth Valles Sampedro - Senadora de la República con licencia