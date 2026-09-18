Infraestructura para el bienestar

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Es el caso de la infraestructura carretera y los caminos artesanales que están transformando el mapa de la conectividad territorial y, por lo tanto, la movilidad de las personas, el acceso a los servicios públicos, el comercio regional y transfronterizo, las actividades turísticas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 18/09/2026 11:04 AM.
En Columna y editada el 18/09/2026 11:17 AM.