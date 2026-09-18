Infraestructura para el bienestar

Al escuchar los informes de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernado Alfonso Durazo, constato que la Cuarta Transformación representa un antes y un después en la calidad de vida de las personas. No solo por la mejora en el bienestar y la economía de los hogares. También en torno al aumento de la infraestructura pública que está detonando el crecimiento igualitario de las distintas regiones de Sonora y de México.
Tanto la presidenta de la República como el gobernador del estado han priorizado la inversión de recursos públicos en los programas de apoyo y la infraestructura pública; esta última es esencial porque contribuye a la generación de empleos y al desarrollo de las actividades económicas según las vocaciones productivas regionales.
Es el caso de la infraestructura carretera y los caminos artesanales que están transformando el mapa de la conectividad territorial y, por lo tanto, la movilidad de las personas, el acceso a los servicios públicos, el comercio regional y transfronterizo, las actividades turísticas, así como el impulso de nuevas industrias.
Por otro lado, la modernización de la carretera federal 8 que conecta a Sonoyta con Puerto Peñasco reducirá 30 minutos el traslado entre las dos ciudades; fortaleciendo la conexión terrestre con el estado de Arizona y, por lo tanto, contribuirá a la economía transfronteriza y al crecimiento de visitantes internacionales al principal destino turístico sonorense.
La ampliación a cuatro carriles de la carretera Hermosillo-Bahía de Kino es una demanda de las y los sonorenses desde hace varias décadas, tanto quienes recurren a ella con fines turísticos como quienes viven en las localidades de la costa y se trasladan a la ciudad de Hermosillo. Además, esta obra mejorará la seguridad vial y la prevención de accidentes carreteros. En su primera etapa, se están invirtiendo 500 millones de pesos del presupuesto estatal.
Finalmente, Sonora se ha beneficiado con cinco caminos artesanales del programa federal de Caminos Artesanales; específicamente, zonas rurales y comunidades indígenas en los municipios de Álamos, Etchojoa, Guaymas y Navojoa. Estas obras devienen de los compromisos establecidos en los planes de justicia para los pueblos indígenas, además de que también generan fuentes de empleo en las mismas comunidades.
El antes y el después es evidente. Antes se realizaban obras con costos elevados, de las cuales, varias carecían de evidencia de su utilidad pública, o bien, inconclusas. Ahora, cada obra de infraestructura debe garantizar el desarrollo económico y el bienestar social; cada carretera conecta lugares y acerca familias.
Lorenia Iveth Valles Sampedro - Senadora de la República con licencia