Sonora Prioridad: Claudia Sheinbaum Presenta Segundo Informe de Gobierno

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A dos años del actual gobierno, más de un millón de personas en Sonora ya reciben un programa federal de bienestar, es decir, una de cada tres personas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/09/2026 10:46 AM.
En Columna y editada el 25/09/2026 10:55 AM.