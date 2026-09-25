Sonora Prioridad: Claudia Sheinbaum Presenta Segundo Informe de Gobierno

Este sábado 24 de septiembre, la presidenta de la República nos visitará en la ciudad de Hermosillo para la presentación de su Segundo Informe de Gobierno; como parte de un ejercicio de rendición de cuentas que está realizando en cada una de las 32 entidades federativas, donde compartirá los resultados de su administración en favor de las y los sonorenses.
A la par de lo que podrá informarnos la presidenta Claudia Sheinbaum, es importante compartir con las y los lectores que este gobierno se ha caracterizado por dar continuidad al legado humanista de la Cuarta Transformación, pero con un sello propio. Recordemos que se trata de la primera mujer presidenta de México, lo cual es histórico en los 200 años de nuestra República.
A dos años del actual gobierno, más de un millón de personas en Sonora ya reciben un programa federal de bienestar, es decir, una de cada tres personas. Esto gracias a una inversión pública anual de más de 20 mil millones de pesos, la cual suma a los recursos públicos federales que recibe el estado para la ejecución de las políticas públicas para la garantía de derechos y los proyectos prioritarios de infraestructura.
Como derechos constitucionales universales, cada vez los programas de bienestar llegan a más personas en los 72 municipios. La pensión para personas mayores beneficia a 330 mil sonorenses; la pensión de discapacidad a 42,350, y la pensión Mujeres Bienestar a 68,400.
Igualmente, la beca Rita Cetina favorece a cerca de 90 mil estudiantes de primaria y secundaria; Jóvenes Escribiendo el Futuro a 6,700 estudiantes universitarios, y Jóvenes Construyendo el Futuro a cerca de 6,500 jóvenes que se están capacitando en un centro laboral.
La evidencia demuestra el éxito de la política social de la Cuarta Transformación, pues junto a la política de aumento progresivo al salario mínimo ha contribuido a la reducción de la pobreza y de las brechas de desigualdad. Este esfuerzo de vocación humanista y de justicia social ha convertido a Sonora en el quinto estado con menos pobreza, así como en el sexto con más ingresos por hogar. Dicho sea de paso, la Encuesta Intercensal 2025 de INEGI refleja los resultados de gobiernos que colocan los derechos en el centro de las decisiones.
Desde mi función legislativa en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, formé parte de los trabajos para la planeación de los ingresos y los egresos federales que permiten el financiamiento de las políticas públicas que garantizan los derechos. Así fue posible que en 2026 se destinaran cerca de un billón de pesos a la política de bienestar del país; en tanto, en 2027 será más de un billón de pesos, significando alrededor de uno de cada 10 pesos del presupuesto.
De esta manera, el mensaje que escucharemos de la presidenta Claudia Sheinbaum será un mensaje de resultados y que demuestra que Sonora es una prioridad para el Gobierno de México.
Lorenia Iveth Valles Sampedro - Senadora de la República con licencia