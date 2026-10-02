15 años del movimiento de regeneración nacional

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Hoy por hoy, gracias a la confianza y el apoyo del pueblo organizado, nuestro movimiento gobierna la presidencia de la República por segunda vez consecutiva y en 24 entidades federativas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 02/10/2026 12:54 PM.
En Columna y editada el 02/10/2026 01:00 PM.