15 años del movimiento de regeneración nacional

Este 2 de octubre se cumplirán 15 años de la fundación de nuestro movimiento de regeneración nacional como asociación civil, el cual fue iniciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador con el objetivo de organizar al pueblo y construir una alternativa al Estado neoliberal y la partidocracia de aquella época; una alternativa política para continuar la lucha pacífica por la justicia, la libertad y la igualdad, desde abajo y con la gente.
En sus libros, el presidente López Obrador relata los hechos que marcaron su vida como luchador social y motivaron la creación de morena, incluido su peregrinar desde Tabasco y las reiteradas convocatorias en el Zócalo de la Ciudad de México. Como el llamado “Éxodo de la democracia”, aquella marcha de resistencia civil pacífica contra el fraude electoral en las elecciones de Tabasco y Veracruz; la respuesta ante el desafuero orquestado por el expresidente Vicente Fox; los fraudes electorales de 2006 y 2012, incluido el plantón en Paseo de la Reforma.
Asimismo, esos momentos que fortalecieron su espíritu e hicieron eco de un llamado a construir la esperanza de México. Como la conformación de un gobierno legítimo ante la usurpación presidencial de Felipe Calderón; su recorrido por todos los municipios del país, donde dialogó directamente con la gente y tomó nota de sus necesidades; la creación del Movimiento de Regeneración Nacional con el compromiso de “no rendirnos, no claudicar y seguir luchando hasta lograr la transformación de la vida pública de México” (“¡Gracias!”, 2024; p. 250); y la construcción del gobierno de la transformación en 2018.
Yo he tenido la oportunidad de acompañar a nuestro movimiento desde hace 30 años, antes de que se conformara morena; convencida de las ideas promovidas por Andrés Manuel López Obrador y que representaron un despertar en mi juventud, siendo parte de la revolución de las conciencias que en mi activismo político dio sentido a principios como “no mentir, no robar y no traicionar”, “por el bien de todos, primero los pobres” y “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.
En esos momentos nuestro sueño era ver a Andrés Manuel López Obrador convertido en presidente de la República. El sueño se hizo realidad el 1° de diciembre de 2018 tras la victoria electoral de nuestro movimiento aquel domingo 1 de julio; constituyendo un gobierno que colocó los derechos de las personas más pobres en el centro de las decisiones y definió lo que más adelante nombró “humanismo mexicano”.
Luego, el sueño se cristalizó con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien este 1 de octubre cumplió dos años de que rindió protesta en el cargo tras haber sido electa con más de 36 millones de votos. Se trata de la primera mujer en liderar al país en dos siglos de República y la más votada de la historia, marcando un punto de partida para la participación política de las mujeres. Morena logró convertirse en un partido movimiento para acceder al poder político por la vía democrática y, en pocos años, se volvió la primera fuerza política del país. También es el movimiento más grande de América Latina y uno de los más grandes del mundo, contando con más de 11 millones de personas afiliadas y una organización territorial de más de 70 mil comités seccionales.
Hoy por hoy, gracias a la confianza y el apoyo del pueblo organizado, nuestro movimiento gobierna la presidencia de la República por segunda vez consecutiva y en 24 entidades federativas; además, cuenta con la mayoría calificada en el Senado de la República y la Cámara de Diputados, la mayoría de los congresos locales y buena parte de los gobiernos municipales.
A quince años de su creación, el Movimiento de Regeneración Nacional sigue haciendo historia.
Lorenia Iveth Valles Sampedro - Coordinadora Estatal de los Comités de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora