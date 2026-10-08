Salud mental, un derecho de todas y todos

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En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, la senadora destacó la importancia de acompañar a jóvenes y personas mayores, impulsar la atención profesional y prevenir el estigma.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 08/10/2026 03:44 PM.
En Columna y editada el 08/10/2026 03:48 PM.