Salud mental, un derecho de todas y todos

Al platicar con la gente en los recorridos casa por casa y en las asambleas comunitarias, un tema que sobresale es el relativo a la salud mental, principalmente de las juventudes y las personas mayores. Casos vinculados al estrés, la ansiedad, la depresión, incluso, al suicidio están entre las preocupaciones cotidianas de las familias.
El Gobierno de México y el Gobierno de Sonora han sido sensibles a la salud mental. La presidenta Claudia Sheinbaum puso en marcha la estrategia nacional “El ABC de las emociones” para brindar acompañamiento a las y los jóvenes que requieren de atención psicológica, psiquiátrica o neurológica, además de promover las habilidades socioemocionales y una cultura de cuidado de la salud mental; la cual fue replicada recientemente por el gobernador Alfonso Durazo en el estado.
Dicha estrategia se centra en las escuelas a través de varias acciones: la entrega de guías sobre las emociones a la comunidad escolar (estudiantes, madres, padres, personas cuidadoras y docentes); actividades en las escuelas una vez a la semana; asambleas informativas con madres y padres; y la línea de la vida 800 911 2000, ampliando su atención a los casos de adicciones y problemas de salud mental.
Este 10 de octubre conmemoraremos el Día Mundial de la Salud Mental y es importante reflexionar sobre un problema público que afecta a millones de personas en el mundo. Desde nuestra trinchera ciudadana, podemos sumarnos a las campañas de difusión de información útil, basada en evidencia científica y que no estigmatice a las personas; información que puede ser de ayuda para nosotros mismos, alguien de la familia o de nuestro círculo de amistades.
También es esencial que las personas que están pasando por un momento de vulnerabilidad en su bienestar emocional, se sientan cobijadas por sus personas queridas: decir “estoy contigo” y acompañarlas para que reciban ayuda profesional. Recordemos que la salud mental es tan importante como la salud física, y que el cuidado de las emociones propias y de los demás es una responsabilidad colectiva.
Desde hace varios años, la salud mental ha formado parte de mi agenda de prioridades legislativas y de políticas públicas. Durante la administración del gobernador Alfonso Durazo, cuando estuve al frente del Sistema DIF Sonora impulsamos la vinculación con los centros de atención a la salud mental públicos y de asistencia privada para la canalización de personas que requerían un servicio gratuito o a bajo costo. Igualmente, creamos un programa de pláticas para prevenir las adicciones en la comunidad escolar, donde también abordamos el bienestar emocional.
En el Senado de la República presenté una iniciativa legislativa para incorporar la salud mental en los planes de estudio de todos los niveles educativos. Asimismo, presenté una propuesta para regular el uso de los teléfonos celulares en las escuelas y dos iniciativas para incorporar medidas contra el uso excesivo de las redes sociales en niñas, niños y adolescentes; ambas tecnologías consideradas factores decisivos en los problemas de salud mental.
Desde nuestras trincheras, pongamos nuestro granito de arena para construir comunidades más felices y saludables emocionalmente, pues todas y todos tenemos derecho a sentirnos bien.
Lorenia Iveth Valles Sampedro - Coordinadora de los Comités de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora