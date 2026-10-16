Aliados por la transformación

En mis 30 años de trayectoria de servicio a la gente, me he convencido de que la política es una actividad que puede transformar la vida de las personas y del país porque sus bases son el diálogo y los acuerdos en pro del bienestar común. Para ello, nuestro caminar debe estar guiado por principios fundamentales como la solidaridad con el prójimo y el amor a la Patria; al igual que causas qué defender, como la justicia social, la libertad y la democracia.
Así, la política hecha con principios y causas logró que el proyecto de la Cuarta Transformación accediera al poder político en 2018 y, desde entonces, creciera en cada rincón del país con apoyo de millones de mexicanas y mexicanos, así como una alianza entre morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México –en Sonora, también Encuentro Solidario y Nueva Alianza— que ha dado resultados eficaces en los poderes Ejecutivo y Legislativo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador siempre habló de la importancia de sumar a aquellos liderazgos y fuerzas políticas comprometidas con la transformación de la vida pública. Quizá, el ejemplo más visible del éxito de caminar juntas y juntos en la consolidación de la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, que ha sido fundamental para las reformas constitucionales que hoy garantizan el bienestar social.
Como legisladora federal he atestiguado la fortaleza de la coalición legislativa de la Cuarta Transformación. En los dos primeros años de la LXVI Legislatura, en el Senado de la República logramos 29 reformas a la Constitución, de las cuales, 27 ya son Ley y sustentan las políticas públicas implementadas por los gobiernos de la Cuarta Transformación, como aquella que reconoció los programas de bienestar como derechos del pueblo, o bien, la que dio lugar a la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana.
También ha contribuido a la construcción de gobiernos locales en buena parte del país; como el estado de Sonora, donde el proyecto del Dr. Alfonso Durazo hacia la gubernatura contó con el respaldo de morena, PT, PVEM y NA, contribuyendo al cumplimiento de los compromisos de gobierno y al diálogo constructivo con el Congreso estatal.
Como bien aconsejó el presidente Andrés Manuel López Obrador: no se trata de construir alianzas por intereses mezquinos, como la que ha fusionado al PRIAN para buscar el poder por el poder y servirse a sí mismos. Lo que alía a quienes creemos y luchamos por el proyecto de la Cuarta Transformación es que los derechos del pueblo siempre estén en el centro de las decisiones.
Por ello, reconozco la altura de miras de morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México para respaldar la encomienda que recibí como coordinadora estatal de los Comités de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, y así continuar promoviendo la organización social por la transformación en los 72 municipios de Sonora.
¡Manos a la obra!
Lorenia Iveth Valles Sampedro - Coordinadora de los Comités de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora