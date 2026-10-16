Aliados por la transformación

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Así, la política hecha con principios y causas logró que el proyecto de la Cuarta Transformación accediera al poder político en 2018 y, desde entonces, creciera en cada rincón del país con apoyo de millones de mexicanas y mexicanos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 16/10/2026 11:02 AM.
En Columna y editada el 16/10/2026 11:06 AM.