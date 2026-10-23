El Plan México y la prosperidad compartida

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Sonora no es una excepción de dichos avances, puesto que, dada su ubicación estratégica como frontera con Estados Unidos, al igual que la iniciativa del gobernador Alfonso Durazo y el compromiso del Gobierno de México con el desarrollo económico y el bienestar social en esta región

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 23/10/2026 11:19 AM.
En Columna y editada el 23/10/2026 11:23 AM.