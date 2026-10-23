El Plan México y la prosperidad compartida

A casi dos años de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el Plan México como la estrategia industrial de su gobierno, su implementación ha avanzado con varias reformas a la Constitución y a las leyes secundarias, varios anuncios de inversión nacional y extranjera, la construcción de obras de infraestructura necesarias para el desarrollo de las cadenas de suministro, la simplificación administrativa y digitalización de trámites, el fortalecimiento de los órganos reguladores de la competencia económica y la profesionalización del capital humano.
Sonora no es una excepción de dichos avances, puesto que, dada su ubicación estratégica como frontera con Estados Unidos, al igual que la iniciativa del gobernador Alfonso Durazo y el compromiso del Gobierno de México con el desarrollo económico y el bienestar social en esta región, se ha integrado a la nueva dinámica del desarrollo proveyendo las condiciones para hacer del estado un epicentro de la industrialización nacional.
El Plan Sonora de Energías Sostenibles ha convergido con el Plan México para el impulso de industrias como la electromovilidad, los semiconductores y la energética, gracias a los recursos minerales y de energía con que cuenta nuestro estado para el suministro de materias primas y, a partir de la inversión en nuevas plantas industriales y en talento humano vinculado a las industrias estratégicas, también para la manufactura de productos con valor agregado.
En este sentido, durante su conferencia matutina de este jueves, la presidenta de la República anunció la inversión de 670 millones de dólares para la construcción de 20 nuevos parques industriales de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, que contribuirán al objetivo de elevar la producción nacional y la reducción de la dependencia de las importaciones. Así, sumarían 40 parques y 40% de la meta sexenal, instalando 175 empresas de manufactura y logística, además de crear 32 mil empleos.
Estos parques industriales abonarán al crecimiento de las zonas donde se está implementando el Programa de Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar –por ejemplo, en el sur de Hermosillo-- con miras a que el proceso de industrialización permee en todas las regiones del país y sea un detonante de crecimiento económico, desarrollo regional y bienestar para las y los trabajadores y sus familias.
El Plan México avanza con visión de futuro y de prosperidad compartida.
Lorenia Iveth Valles Sampedro - Coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora