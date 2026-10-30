Cuauhtémoc Cárdenas, demócrata y hombre de Estado

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Quienes crecimos escuchando sus llamados a la transformación democrática y que más tarde caminamos luchando por la justicia social y la reivindicación de la vida pública, hoy podemos decir que Cuauhtémoc Cárdenas fue un demócrata y un hombre de Estado

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 30/10/2026 09:52 AM.
En Columna y editada el 30/10/2026 09:56 AM.