Cuauhtémoc Cárdenas, demócrata y hombre de Estado

La noche del jueves 28 de octubre nos enteramos del fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, un hombre cuyo legado permanecerá en la historia nacional por haber liderado los inicios del proceso de la transformación democrática en las últimas décadas del siglo XX. Como su padre, el general Lázaro Cárdenas del Río, Cuauhtémoc hizo de los derechos sociales, la soberanía energética, la educación pública y la crítica al neoliberalismo los objetivos de su lucha permanente.
Ante al modelo neoliberal implantado por el régimen priista desde el año de 1982 y un PRI que traicionó a los ideales de la Revolución Mexicana, el ingeniero creó una corriente democrática al interior de este partido, que más tarde lo llevó a renunciar a su militancia y conformar el Frente Democrático Nacional para competir por la presidencia de la República en 1998.
Quienes ya ejercían su ciudadanía en ese entonces, nos han contado que el verdadero ganador de aquella elección presidencial fue Cárdenas. Sin embargo, el fraude electoral que se fraguó en favor de Carlos Salinas de Gortari fue el antecedente próximo del Partido de la Revolución Democrática y, desde luego, de las primeras conquistas democratizadoras, como la victoria por la primera jefatura del Gobierno de la Ciudad de México.
Así lo reconoció el licenciado Andrés Manuel López Obrador en su cuenta de X (@lopezobrador_, 28/10/2026, 9:25 p. m.): “(…) precursor del movimiento democrático en la historia reciente de México. Sin él, otra sería la realidad política del país. Fue un transformador; nos deja sus enseñanzas y los ideales que nunca mueren”.También la presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein, 28/10/2026, 9:29 p. m.):
(…) un hombre de principios firmes, que transformó la vida política de nuestro país. Su papel en la historia contemporánea de México es fundamental. En 1988 abanderó un movimiento democrático pacífico que canalizó el anhelo de cambio de millones de mexicanas y mexicanos. Aquella histórica jornada electoral, en la que debió haber sido reconocido como presidente, marcó el inicio de la transformación democrática. Hijo del general Lázaro Cárdenas, supo honrar ese legado con una trayectoria congruente, siempre fiel a la defensa de la soberanía nacional y las causas sociales. Su dignidad y convicción republicana quedan como un referente imprescindible para nuestra nación (…).
Quienes crecimos escuchando sus llamados a la transformación democrática y que más tarde caminamos luchando por la justicia social y la reivindicación de la vida pública, hoy podemos decir que Cuauhtémoc Cárdenas fue un demócrata y un hombre de Estado. Como iniciador de la lucha pacífica por el cambio a la democracia, su papel en la historia de México es parte del convencimiento con el que muchas y muchos jóvenes decidimos que el progresismo era la vía correcta.
El general Lázaro Cárdenas y Cuauhtémoc Cárdenas dejaron huella en Sonora, especialmente en el territorio yaqui; ambos defendieron el derecho de este pueblo originario a la tierra y a su memoria histórica como un pueblo que resistió a la persecución porfiristay a la marginación neoliberal. En 2021, el ingeniero Cárdenas acompañó la firma del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui en Vícam Switch.
¡Hasta siempre, ingeniero Cuauhtémoc CárdenasSolórzano!
Lorenia Iveth Valles Sampedro - Coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora