Buenas noticias para la economía mexicana

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Entre las razones principales de este crecimiento se encuentra la inversión pública y privada en las obras de ingeniería civil

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/11/2026 10:39 AM.
En Columna y editada el 06/11/2026 10:52 AM.