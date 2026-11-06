Buenas noticias para la economía mexicana

Este jueves, los medios de comunicación del país nos dieron dos buenas noticias en materia económica, específicamente, en cuanto al crecimiento del producto interno bruto y el valor de las exportaciones mexicanas.
La primera tiene que ver con el anuncio de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre el crecimiento de la economía, al registrar un avance de 0.9% en el tercer trimestre con respecto al segundo trimestre de 2026. Asimismo, de enero a septiembre de este año, se reportó un crecimiento de 1.9% anual.
No obstante, el avance más importante se observa al comparar el tercer trimestre a tasa anual, reflejando un crecimiento de 3.2% en este periodo con respecto al tercer trimestre de 2025. En este comparativo, el sector de los servicios creció 3.3%, el sector industrial 3.1% y, de forma más moderada, el sector agropecuario 1.8%.
Entre las razones principales de este crecimiento se encuentra la inversión pública y privada en las obras de ingeniería civil; así como el impulso del comercio exterior de manufactura no automotriz, destacando los equipos de cómputo y la tecnología avanzada para la industria de inteligencia artificial en Estados Unidos, colocándose en segundo lugar después de Taiwán.
En este sentido, las exportaciones mexicanas también han tenido un dinamismo sostenido y nuestro país continúa siendo el principal socio comercial de Estados Unidos. Entre enero y septiembre de 2026, el superávit comercial de México con el país vecino creció 26.1%, ya que las exportaciones sumaron 482 mil millones de dólares, mientras que las importaciones llegaron a 298 mil millones de dólares.
La ubicación estratégica de México al ser frontera del principal mercado del mundo representa una oportunidad para el desarrollo de las industrias locales y nuestro comercio internacional. Ante el auge de la electromovilidad, los semiconductores y la inteligencia artificial, nuestra economía debe seguir creciendo con innovación y la elaboración de productos de valor agregado.
¿Qué nos dice esto en cuanto a la economía de las familias y el bienestar social? Que al moverse la economía del país y fortalecerse las cadenas de suministro de la región, incluyendo la demanda de bienes y servicios por parte de otras economías, aumentan las inversiones, las fuentes de empleo y, desde luego, los ingresos para la hacienda público y los hogares.
Lo anterior se traduce en la oportunidad de contar con mejores servicios públicos porque el Estado cuenta con más recursos a través de los ingresos que capta; al igual, se traduce en que las familias disponen de más recursos para el consumo, el ahorro y vivir mejor.
Lorenia Iveth Valles Sampedro - Coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora