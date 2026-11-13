Como proyecto de nación, la Cuarta Transformación se ha dedicado a construir un gobierno del pueblo y para el pueblo que impacte positivamente en cada región del país; promoviendo la justicia social y actuando sobre las desigualdades territoriales, con el objetivo de que nadie se quede atrás y que todas las personas sean beneficiarias del bienestar.
Como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación, estoy recorriendo nuevamente el estado de Sonora para dialogar con nuestra gente sobre los avances de la Cuarta Transformación y tomar nota de aquellas cosas que requieren fortalecerse. Así, este viernes participaré en las asambleas informativas “La Patria no se vende, se ama y se defiende” en los municipios de Ímuris y Nogales.
Es importante compartir con las y los imurenses y nogalenses los avances que la Cuarta Transformación ha realizado en su favor, mismos que son testimonio de la existencia de un antes y un después en su bienestar y el de sus familias; entre ellos, que 450 mil sonorenses han salido de la pobreza y la clase media ha crecido 44% en los últimos años, gracias al aumento del salario mínimo y la inversión en los programas de apoyo.
Actualmente, una de cada cuatro personas en Ímuris y una de cada cinco en Nogales reciben un programa de bienestar, beneficiando a 3 mil 600 y 53 mil personas, respectivamente. Entre los programas de apoyo que llegan a la gente de estos dos municipios se encuentran las pensiones para personas mayores, mujeres y personas con discapacidad, así como las becas para estudiantes.
La Escuela es Nuestra es otro programa fundamental para el mejoramiento de la infraestructura de las escuelas primarias, secundarias y preparatorias; del cual resulta importante decir que los ingresos recaudados por el Gobierno de México a través de los derechos mineros son su fuente de financiamiento. Durante este año, en Ímuris se ha beneficiado a una escuela de nivel básico, mientras que en Nogales se ha apoyado a 26 escuelas de nivel básico y cuatro de medio superior.
Además de estos programas del Gobierno de México, el Gobierno de Sonora también pone su granito de arena invirtiendo buena parte de los recursos públicos estatales en diferentes programas de apoyo a las personas, como las becas para estudiantes y deportistas, de apoyo a la economía del hogar, o bien, acciones en materia de vivienda e infraestructura social.
Hoy por hoy, los programas de bienestar son derechos constitucionales y un compromiso de su implementación es que lleguen a las familias de todos los rincones del país, ya sea que vivan en las zonas urbanas o las zonas rurales, la costa, la sierra, el desierto o la frontera.
Nos vemos en Ímuris, en la cancha del Sahuaral; y en Nogales, en la Plaza Hidalgo.
Lorenia Iveth Valles Sampedro - Coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora