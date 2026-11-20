Entre los hechos que han tomado parte en la historia nacional, la Revolución Mexicana es uno de los más relevantes por su impacto en la transformación política, económica y social del país en las primeras décadas del siglo XX. Así, este 20 de noviembre conmemoramos el levantamiento armado que inició en 1910 contra el régimen porfirista y culminó con la promulgación de un nuevo pacto social plasmado en la Constitución de 1917.
Este proceso dio lugar a la caída de la dictadura de más de 30 años de Porfirio Díaz, a mano del movimiento político encabezado por Francisco I. Madero y su lucha por la democracia bajo el lema “sufragio efectivo, no reelección”. Más tarde, ante el golpe de Estado de Victoriano Huerta, la revolución se transformó en una lucha entre diferentes facciones, principalmente, constitucionalistas, villistas y zapatistas, venciendo la facción de Venustiano Carranza.
La Constitución de 1917 representa el legado de la lucha revolucionaria, a partir del proyecto elaborado por el Congreso Constituyente de Querétaro y promulgada el 5 de febrero de aquel año. Esta constitución fue reconocida como un texto de avanzada para su tiempo y se convirtió en un referente internacional en materia de derechos sociales, al ser la primera del mundo en haber reconocido el derecho a la educación, los derechos agrarios y el derecho al trabajo.
Hoy en día, estos tres derechos son la esencia de la Revolución Mexicana y parte de las reivindicaciones que los gobiernos promotores de los derechos de las personas han incorporado en sus prioridades. Es el caso del gobierno del expresidente Lázaro Cárdenas, quien hizo valer los derechos sociales a través de la repartición de tierras –incluyendo a los pueblos yaquis de Sonora--, así como la cobertura educativa hacia las zonas rurales y la educación técnica.
En la Cuarta Transformación, estos tres derechos también representan pilares de la lucha actual por la justicia social. En materia educativa, el reconocimiento de la educación obligatoria hasta el nivel medio superior, además de la inversión pública en los programas de becas (actualmente, derechos constitucionales) y la infraestructura escolar. En derechos agrarios, los planes de justicia para los pueblos indígenas y programas como Sembrando Vida favorecen las actividades que realizan las y los trabajadores del campo. Finalmente, en derechos laborales, el aumento progresivo al salario mínimo, la reducción de la jornada laboral a 40 horas a la semana y el derecho a 12 días de vacaciones tras el primer año de trabajo son parte de la llamada “primavera laboral”.
A 116 años del inicio del levantamiento armado que cambió el destino de nuestro país, en la Cuarta Transformación defendemos la voluntad popular mediante el sufragio efectivo, la no reelección y la defensa de la soberanía; y los derechos del pueblo están el centro de las decisiones bajo la brújula del humanismo mexicano.
Dicho sea de paso, el municipio de Cananea es conocido como “cuna de la Revolución Mexicana”, debido al papel que la huelga minera del 1 de junio de 1906 jugó como un antecedente de la lucha revolucionaria, al hacer frente a las injusticias del régimen porfirista y logrando que sus demandas influyeran en el reconocimiento constitucional del derecho al trabajo.
Sonora también fue clave en la lucha revolucionaria, siendo una región estratégica para el avance del Ejército Constitucionalista que enfrentó a las fuerzas golpistas de Victoriano Huerta.
Lorenia Iveth Valles Sampedro - Coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora