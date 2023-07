Continúa vigilancia de Operativo “Escuela Segura”

Nogales, Sonora.

Pueblo y gobierno activos en el operativo “Escuela Segura”, que implementa la Policía Municipal de Nogales, durante este periodo vacacional.



Elementos de la Unidad de Proximidad Social y Grupo DARE, de Seguridad Pública, en coordinación con personal docente y padres de familia, están siendo parte del operativo “Escuela Segura”, en estas vacaciones de verano 2023.

De acuerdo con la información oficial son alrededor de 240 planteles educativos entre escuelas públicas y privadas las que están siendo revisadas todos los días, con el fin de evitar actos vandálicos o robos al interior de los recintos educativos, informó el comandante Gerardo Castro, encargado de la unidad de proximidad social.

“Desde que se inició el operativo se han recorrido en su totalidad, la instrucción es que la vigilancia sea permanente las 24 horas, aproximadamente son 240 planteles entre privadas y públicas, personal de Proximidad Social y Grupo Dare, nos dividimos el sector y tratamos de abarcar la mayoría lo más que podemos y hasta ahorita no hemos encontrado ningún plantel vandalizada.

“La vigilancia como es la instrucción es permanente en este operativo Escuela Segura estamos complementando apoyando el trabajo de los compañeros que se encuentran en las subdelegaciones, todo es con el objetivo de minimizar cualquier acto delictivo o daños que se les pueda ocasionar a dichos planteles”, informó Castro.

Por su parte la encargada de Grupo Dare, la oficial Silvia Lorena Ramírez Hermosillo, explicó que los recorridos en las escuelas los realizan día y de noche, donde revisan las instalaciones por dentro y por fuera.

“Revisamos que no haya nadie al interior, si esta un guardia o algún maestro que nos pueda abrir para revisar el interior de la escuela, si no se hace el recorrido de punta a punta por afuera de la escuela se toma una imagen y se manda a un grupo de WhatsApp, eso es el operativo “Escuela Segura”, que tenemos implementado los agentes de prevención en estas épocas vacacionales.

“Aquí somos pueblo y gobierno, si usted es un vecino de escuela y ves a alguien dentro de la escuela llame inmediatamente al 911 y no intenten entrar a detenerlo, espere a que llegue la unidad”, detalló Ramírez Hermosillo.