Crisis de calor y filas en pagos a adultos mayores en Banco Bienestar

Nogales, Son

Una crisis para personas de la tercera edad ante ola de calor y largas filas se generó en el Banco del Bienestar por una falla en el cajero automático y a raíz de eso, atención personalizada con personal limitado para el cobro a cada uno de los beneficiarios del programa de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores.

La inconformidad por largas filas y demoras para cobrar sus apoyos se agudizó sobre todo porque estuvieron a la intemperie ante la ola de calor para las personas de la tercera edad, algunos de ellos con problemas de discapacidad.

“Pues que el cajero no tiene dinero y se está atendiendo, primero había una persona, ahorita ya hay 2, pero llegamos a las 9 de la mañana, pero iba apenas el 40 porque es por número, ahorita va al 80 y todavía mi número es 154 y ahora sí que va muy lento y las personas estamos en el solazo”, dijo la señora Cecilia Guerrero.

En atención a reporte ciudadano, se atendió la queja generalizada en la comunidad usuaria, donde algunos tuvieron que retirarse ante la lentitud en el servicio, máxime porque no estaban en condiciones de soportar las inclemencias del tiempo y otros que no podían disponer del tiempo de sus acompañantes que los llevaban para aguardar la espera.

“Nosotros vinimos antier y estuvimos allá, estuvimos cerca de 4 horas y al momento que llegamos la caja no nos pagó, no nos pagaron porque nos dijeron que no nos tocaba, bueno, pero nunca salió una persona que nos checara nuestros papeles si nos tocaba o no nos tocaba, hasta que llegamos a la caja nos resulta que no nos tocaba y ahí vamos otra vez para atrás”, manifestó la señora Cristina Guzmán de Jesús.

En la permanencia se observaron a hombres y mujeres en la fila de acceso al Banco Bienestar, mientras se escuchaban los números indicadores de turno que les gritaban desde adentro, mientras otros con turnos más lejanos se mantenían a la expectativa en las inmediaciones, donde podían encontrar una sombra.

“Ahorita venimos otra vez y un solazo que había, llegó la Cruz Roja porque se desmayó varias personas, vino la Cruz Roja y ya se los llevaron y ya de allí nosotros nomás no, pero había mucha gente todavía allí y ahorita ya tenemos buen rato aquí esperando porque la caja no tiene dinero y ni siquiera es para que estuviera alguien de los que compete el comité de Bienestar para que nos diga qué asesoría”, agregó.

El programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es el sucesor del Programa Pensión para Adultos Mayores que fue implementado en 2013 y fue, a su vez, sucesor del programa 70 y más, que se llevó a cabo a partir de 2007, por lo que sus beneficiarios manifiestan una sola petición a operadores de este beneficio social.