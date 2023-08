Cuida tu piel del sol, aquí te decimos como

Nogales, Son

Los cuidados de la piel han pasado de ser un lujo a una necesidad y es que estar expuesto por largas horas al sol puede tener repercusiones en la salud de este órgano, tales como enrojecimiento o más graves como un cáncer, aquí te explicamos cómo cuidarla y detectar anomalías.

Aunque el sol es necesario para la piel ya que le da vitamina D, en exceso como todo, puede ser malo, el obscurecimiento o enrojecimiento son el resultado del esfuerzo que hace la piel por protegerse de los rayos V, aunque esto también indica una afectación.

“Los rayos V afectan a nuestra primera capa de piel, hay que protegerla para no tener algún problema cutáneo como puede ser el oscurecimiento de la piel u otra enfermedad con el paso del tiempo, al no proteger nuestra piel se suele generar una piel más sensible, esto depende del tipo o foto tipo de piel, si la piel, es más clara tiende hacerse más rojiza, se pueden presentar enfermedades cutáneas como la rosácea, incluso puede llegar a enfermedades como el cáncer de piel”, explicó Karen Palomares estetocosmetóloga.

La hidratación y el uso de protector solar son parte fundamental para mantener sana la piel, sin embargo, estos cuidados pueden ser poco o muy necesarios dependiendo nuestra salud, ya hay que quienes tiene una piel muy fuerte y sana y otro que no.

“En tiempo de calor hay que mantenernos muy bien hidratados, el protector solar hay que aplicarlo cada dos horas, no es solamente aplicarlo en la mañana y durar todo el día en la calle, hay que traer un protector en nuestro bolso, si podemos hay que usar sombreros, lentes, dependiendo también si tienes alguna enfermedad crónica ya que hay ciertos medicamentos que generan foto sensibilidad, esto quiere decir que si hay algún daño se nos puede generar alguna mancha o hipercromía en nuestra piel, pero esto se genera por los medicamentos y el estar expuestos al sol”, expuso.

Un punto importante es saber que el protector solar del cuerpo no funciona igual para la cara, ya que la piel del rostro es más sensible y en lugar de ayudar a protegerla puede debilitarla.

“Cuando tienes mucho picor en la piel, si notamos manchas muy pronunciadas, resequedad, si eres de piel muy clara y notas demasiado enrojecimiento, erupciones, en ese momento hay que atendernos y ya sería una atención más medica con cosmiatra o un dermatólogo o doctor especialista de la piel”, finalizó.