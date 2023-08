Danna Paola apuesta por su música

CDMX

Lo que va de este 2023, parece ser un gran año para Danna Paola.

La mexicana sorprendió a sus seguidores con el anuncio de colaboraciones junto a DJ de talla internacional como Steve Aoki y Dimitri Vegas & Like Mike, mancuernas que la llevaron a formar parte de la edición 2023 de Tomorrowland, siendo de las pocas latinas que han pisado las tarimas de este aclamado festival de música electrónica, y no con una presentación especial, sino con dos.

La primera al lado de Aoki, junto a quien aprovechó el espacio para estrenar su sencillo en conjunto Paranoia en una aparición cargada de energía, y la segunda del lado del dúo belga con quienes a principios de este año lanzó su canción Mexico, en la que también participó Ne-Yo.

Y no sólo es eso, ya que ayer, Danna Paola cautivó al mundo con la salida de su nuevo sencillo Tenemos que hablar. Se trata de una carta a la persona que fue y marca el comienzo de una nueva era para ella: “abarcando la vulnerabilidad con la canción, la estrella ofrece a los fans un vistazo de lo que está por venir en su próxima etapa musical”, se dice en un comunicado.

“Con una melodía contagiosa, una letra sentida y la poderosa voz de Danna, la canción ejemplifica la esencia conmovedora de su arte, dejando a los oyentes profundamente conmovidos y encantados. Como ella misma canta: ‘No puedo responderte a cosas que ni yo sé. / Me estoy encontrando y al fin se siente bien’.

“Danna Paola le admite a la persona quien era que por fin ha descubierto quién es y está dispuesta a dejar atrás lo que fue. Este himno empoderador no sólo encarna la esencia del crecimiento personal y la resistencia, sino que también significa el renacimiento de Danna Paola, una exploración de su versión más auténtica que celebra el amanecer de una nueva y emocionante era”, añade el comunicado.

A este logro desbloqueado se le suma también que la popularidad y el éxito adquirido tras producciones como SIE7E (2020) y K.O. (2021) y hits como Mala fama, Idiota, 1Trago, XT4S1S y TQUM, se han convertido en himnos de la artista, y que la llevaron también a hacer su primera gira nacional por México. Su XT4S1S Tour, que arrancó en 2022 con siete fechas —agregando otras 13 en 2023— y que este año la llevará por Estados Unidos (un recorrido por 18 ciudades) que iniciará el 11 de agosto.

¿Pero qué la llevó hasta aquí? Es verdad que el nombre de Danna Paola ha resonado desde temprana edad gracias a sus participaciones desde los cuatro años en telenovelas como Rayito de Luz, María Belén y Amy, la niña de la mochila azul y que fue también gracias a estos proyectos que supo que estaba interesada también en ser cantante luego de formar parte de la música de estos títulos.

Aunque lo cierto es que con un padre que tuvo su propia banda en los 80, un abuelo cantante de ópera y una familia materna inmersa en la actuación, era cuestión de tiempo para que cediera al llamado que llevaba en la sangre.

Sin embargo, la fama y popularidad no necesariamente llevan a dar con la clave de cómo lograr aquel sueño y convertirse en la estrella pop que es hoy en día le tomó mucho tiempo, sobre todo por el lado de independizarse y creer en sí misma para saber exactamente hacia dónde quería llevar su propuesta.

“(Cuando se retiró de la música) había algo que ya no me llamaba, no lo sentía como amor, era como una pelea interna que me obligaba a preguntarme ¿ahora qué quiero? Tenía 17 años y empecé a ser algo más rebelde, toda mi vida tuve a mucha gente a mi alrededor que manejaba mi carrera y era bonito, pero hacía lo que me decían.

“Cuando empecé a descubrir que realmente había más cosas y que tú puedes dibujar en ellas, se fortalecieron las ganas de volver a la música. Empecé a tomar decisiones sobre mi carrera y a mover las piezas de mi vida, todo eso me sensibilizó mucho y me hizo querer componer cuando realmente tuviera algo que decir”, expresó en 2018 a un medio internacional.

Actualmente su voz ha tomado la fuerza que buscaba y con canciones repletas de empoderamiento femenino la estrella de ahora 28 años sigue sobresaliendo a paso firme.

En 2021 fue nominada por primera vez al Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum Pop Vocal con su disco K.O., una noche inolvidable en la que también tuvo la oportunidad de demostrar todo su potencial como artista con una presentación en vivo de su hit, Calla tú.

Y es que además de destacar por su talento, Danna se ha ido poco a poco convirtiendo también en un referente para hablar de temas como el empoderamiento femenino y la salud mental, pues en diversas ocasiones ha compartido la batalla que ha librado al sufrir ansiedad y depresión, lo que también la llevó a dejarse engatusar en relaciones tóxicas.

Fue la artista femenina mexicana más escuchada de 2022 en Spotify y este año fue galardonada con el premio Artist On The Rise en la pasada edición de los Premios juventud. Aunado, claro, a que disfruta de una relación amorosa y estable junto a Alex Hoyer.