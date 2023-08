Dará el IMDEN solución a problema en cancha de tenis

Nogales, Sonora.

Con la finalidad de darle solución al planteamiento de los integrantes de la Liga Municipal de Tenis en torno a las condiciones desfavorables de las cachas para la práctica de esta disciplina, el director del Instituto Municipal de Deporte de Nogales Marcos Martínez Rodríguez se comprometió a mejorar las instalaciones deportivas.

“Estamos preocupados y ocupados por las canchas de tenis ubicadas dentro de la Unidad Deportiva ‘Estrellas Nogalenses’ y de manera conjunta con la Liga de Tenis y del Consejo Consultivo del IMDEN, le vamos a dar una respuesta lo antes posible a lo que se ha planteado”, dijo el funcionario.

Lo anterior es parte de los acuerdos alcanzados en la reunión realizada hace unos días en la que estuvieron presentes Ernesto Ballesteros junto con el Presidente de Liga Municipal de Tenis Francisco Ton, José Luis Macías promotor de IMDEN y representando a los padres de familia Leobardo Curiel.

Ante varias versiones que se están difundiendo en las redes sociales sobre lo que se hará en estos espacios para la práctica del Tenis, el Director de la institución fue muy claro con los del Consejo Consultivo y los demás presentes, después de una investigación y con papeles en mano les demostró lo que se está trabajando para dar pronta respuesta positiva a favor de los deportistas.

“Esto se ha venido dando desde tiempo atrás, pero no se busca culpables ni desacreditar a nadie, sólo se han tomado los antecedentes para conocer más a fondo la historia sobre este tema en especial y saber cómo actuar tanto en el presente como en el futuro, ya que también las decisiones no vienen de una sola persona”, afirmó.

Bajo este esquema se han venido dando cambios muy significativos, que quizá no hayan tenido impacto inmediato en la comunidad deportiva, porque se ha estado elaborando, primeramente, en lo administrativo, sin embargo, son las mismas ligas las primeras en conocer el nuevo método de trabajo, sin olvidar que existe un Consejo Consultivo del Deporte conformado por ciudadanos y atletas que conocen a fondo todos los vértices del deporte nogalense, explicó Martínez Rodríguez.

Al final de la reunión surgieron nuevas ideas y posibles soluciones a las demandas, que no sólo la disciplina del tenis presenta, sino de las demás remas y como instituto se busca resolver las necesidades de todos los atletas y entre ellos este deporte donde ya se ha descubierto algunos talentos con futuro, comentó.