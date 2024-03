Deben aspirantes aclarar reclamos de ciudadanos: Ernesto De Lucas

Nogales, Son

Con la propuesta de un discurso innovador, la inclusión de personas jóvenes a cuadros de elección popular y en una competencia directa no en contra de candidatos o partidos, sino de la apatía, este sábado visitó las instalaciones de MAS Medios el candidato al senado por Movimiento Ciudadano Ernesto “Pato” de Lucas, como parte de su gira por Nogales.

Una de las exigencias es que siempre son los mismos por dentro de las formulas a todos los aspectos de la política nacional y si bien se pronunció a favor de algunas decisiones que ha tomado el gobierno federal, lo que si no se puede permitir indicó, es que haya aspirantes a cabezas de formula o suplentes, que tengan reclamos directos de la ciudadanía, como los señalamientos directos que ha tenido el exalcalde de Nogales Jesús Pujol Irastorza.

“Estamos obligados a dar nuestra versión y sobre todo hacerlo de frente y más tratándose de un asunto tan delicado que marcó tanto a Nogales, como este que me preguntas, aquí lo correcto es que todos los señalados de manera pública, puedan aclarar cualquier sospecha en este y en cualquier otro asunto que se merece y por supuesto que, en los temas de feminicidios, como entiendo es el caso, con mayor razón se tiene que tener la obligación”, manifestó el candidato.

Acompañado del coordinador de su campaña y hasta hace algunos meses, presidente de MC en Sonora, Manuel Scott, el político sonorense argumentó que cada elección, tiene un momento y una coyuntura distinta, y manifestó que el trabajo que se ha realizado durante los últimos años, da fortaleza a un proyecto que radica su propósito en la propuesta de ideas frescas, con perfiles que tienen como objetivo mitigar la apatía.

Durante su discurso el “Pato” declaró que Sonora ocupa el penúltimo lugar de participación en elecciones y sostuvo el mensaje a todos los que comentan que no les gusta o no les afectan las acciones de los políticos, a que tomen consciencia, ya que la labor de sus representantes, impacta directamente en todos los sectores de su vida diaria.

“Nuestro principal reto es que la gente se involucre y decida, por una razón fundamental, no podemos permitir dos cosas, la primera que la gente diga, yo no me meto en política, al contrario hay que hacerle ver a los que son la mayoría a los ciudadanos que no tienen partido político, que la política se va a terminar metiendo en absolutamente todas sus actividades, quieran o no, se va a meter en la escuela de sus hijos, se va a meter en su centro de trabajo, se va a meter en sus negocios, se va a meter en sus empresas, se va a meter en su colonia, se va a meter en las calles que transitan, se va a meter en el transporte público del que padecen, en los hospitales, en las políticas públicas de cualquier índole”, indicó De Lucas.

Consideró la opción que representa como fórmula al senado, tiene como principal encomienda el ser la voz de aquellos que regularmente no votan, es decir los jóvenes, ya que describió los partidos políticos tradicionales o viejos como los caracterizó, se están peleando por el porcentaje de personas que es la minoría pero si votan, por lo que en las planillas del MC, predominan perfiles que es su primera vez en un proceso electoral o que aparecerán en las planillas y vienen de distintos sectores de la población.

“Por eso somos la única fórmula al senado donde van tres mujeres, porque queremos con esos perfiles, gracias al apoyo y la apertura que nos dan en la coordinación estatal, hacer que la gente participe, realmente cuando hablamos a ciudadanía de mujeres y de jóvenes, no lo estamos haciendo nada más en el discurso, les estamos dando la oportunidad a que la jueguen en boleta, porque nosotros estamos dirigidos a este océano, al atlántico, donde está el 57 por ciento, para poder hacer que más gente participe, que entiendan que la política se va a terminar metiendo en todo aunque digan que no les interesa la política”, manifestó.

Por su parte el coordinador Manuel Scott, caracterizó a este arranque de campaña, como algo completamente diferente a lo que se acostumbra en la política tradicional, con ideas frescas e innovadoras, la cual consideró como disruptiva en todo el estado, que es lo que identifica a Movimiento Ciudadano en sus palabras.

“Yo creo que movimiento ciudadano, nos hemos diferenciado por arrancar con una campaña alegre, con una campaña disruptiva, con una campaña con mucho color, rodeado de perfiles jóvenes, a ver el día jueves nuestro candidato al senado Ernesto, hizo una lunada como arranque de campaña en Guaymas, que luego van a estar viendo el video en su instagram, una lunada en donde se contaron historias, los jóvenes le hicieron preguntas y la verdad eso trasmite”, mencionó el coordinador de MC, Manuel Scott.

Para concluir el candidato se comprometió que al finalizar su periodo en el senado en caso de ser beneficiado con el voto, todos los sonorenses tendrán a un representante presente en el estado, con una voz para los que no piensan como la mayoría y que dejó en claro que se puede o que no se puede para traer beneficios a los habitantes de la entidad, siempre presentando cuentas sanas, ya que mencionó sea a o no senador, en continuará viviendo en Sonora y no tiene planes de dejar de buscar el bienestar para sus paisanos y familias.