Deja Mancini a los ‘Azurri’

ROMA, Ita

El técnico de Italia Roberto Mancini renunció sorpresivamente el final de un ciclo de altibajos con la selección nacional que incluyó la conquista del título del Campeonato Europeo en 2021 pero que no pudo clasificarles al Mundial del año pasado.

La Federación Italiana de fútbol emitió el domingo una escueta declaración para dar a conocer que Mancini les comunicó su dimisión “muy tarde anoche” y que nombrarán un nuevo técnico “en los próximos días”.

No hay mucho tiempo para ello, ya que se acercan dos partidos de las eliminatorias de la Euro 2024. El primero será con Macedonia del Norte el 9 de septiembre y el siguiente frente a Ucrania, tres días después.

Antonio Conte, quien previamente dirigió a la selección y estuvo al mando de Tottenham hasta marzo, y Luciano Spalletti, quien consagró campeón a Napoli en la Serie A la pasada temporada y optó por tomarse un sabático esta temporada, sobresalen entre los candidatos para reemplazar a Mancini.

Apenas nueve días antes, la federación había anunciado que Mancini había recibido la responsabilidad adicional de coordinar a las selecciones Sub20 y Sub21.

“Es un poco sorpresivo. Nadie se lo esperaba”, indicó Renzo Ulivieri, el presidente de la asociación de técnicos de Italia, a la agencia noticia LaPresse. “No puedo decir nada sobre las razones de la renunciar. Es inútil hablar de ello sin saberlas”.

“Lamento que se vaya. Hizo un excelente trabajo pese a esas cosas”, añadió Ulivieri, aludiendo a la fallida clasificación al Mundial.

Mancini fue contratado en mayo de 2018 para reanimar a la Azzurri tras quedarse igualmente fuera del Mundial de 2018 bajo la dirección del predecesor Gian Piero Ventura. Lo hizo dándole un juego más vistoso a un joven equipo que fue admirado en todo el continente al consagrarse en la Euro 2020 que se disputó con un año de retraso.

Una de sus decisiones más elogiadas fue convocar al atacante Nicolò Zaniolo, entonces jugador de la Roma, antes que debutase en la Serie A. Pero le ha encontrado descubrir jugadores de alto nivel en una liga italiana reticente a darle oportunidades a los juveniles. Debió buscar talento en la liga de Argentina, como el caso del delantero Mateo Retegui.

La derrota 1-0 ante Macedonia del Norte, 67mo del ranking, en la ronda semifinal de los playoffs decretó la ausencia de los Azzurri en el Mundial de Qatar 2022.

Mancini también quedó acongojado en los últimos meses tras el deceso de Gianluca Vialli, su excompañero de la selección y delegado Gianluca Vialli, quien padecía un cáncer del páncreas, en enero. Vialli tenía 58 años.

Siniša Mihajlović, otro excompañero de Mancini y colega técnico, falleció tres semanas antes que Vialli tras una larga batalla al padecer de leucemia.

No quedó claro cuál será el siguiente paso de Mancini, de 58 años. Había sido el técnico de clubes de fuste antes de tomar las riendas de la selección, proclamándose campeón tanto con el Inter Milán y el Manchester City.