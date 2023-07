Denuncian vecinos de “Portezuelos” incendio de viviendas

Nogales, Son

Varias familias que invadieron terrenos en la zona conocida como “Portezuelos”, con derecho de vía, ubicados al este de la ciudad, fueron desalojadas de manera violenta mientras incendiaban sus viviendas en horas de la madrugada.

Los afectados hombres y mujeres, de escasos recursos, acudieron por la mañana de este miércoles 12 de julio a las afueras del Ayuntamiento de Nogales, donde solicitaron la ayuda del Alcalde, ya que temen por su seguridad y necesitan de un lugar donde levantar sus viviendas donde no sean violentados.

Uno de los afectados Felipe Messinas, dijo que sujetos armados llegaron a la media noche y le ordenaron que tenían que salirse de su casa, mientras ya ardían al menos dos domicilios contiguos al de él.

“Nosotros estamos aquí porque anoche llegaron a los terrenos un grupo de personas y nos sacaron a punta de pistola, diciéndonos que si no nos salíamos de esos terrenos que estamos invadiendo nos iban a quemar las casas y así lo hicieron nos quemaron varias casitas, nosotros lo que venias aquí es a buscar una solución que nos apoye el gobierno con eso, con esa petición que tenemos”, argumentó Messinas.

Las víctimas aseguraron que cuentan con evidencias como videos e imágenes de cómo estas personas los violentaron quemando sus casas para sacarlos a la fuerza, solo a unos los dejaron sacar lo poquito que tenía y a otros no, y les quemaron todo.

Por su parte la señora Olivia Izaguirre, también afectada en el siniestro señaló que lo que ellos buscan es la seguridad para sus familias ya que son personas de clase trabajadora.

“Estamos luchando por un terreno, no estamos matando gente, no estamos robando, únicamente queremos terreno donde vivir, pagamos renta, y mi esposo tuvo un accidente y tiene mucho que no trabaja, teníamos despensas ahí y todo se quemó, todo, cobijas, una cama todo”, declaró Izaguirre.

La entrevistada detalló que los agresores llegaron y les dijeron que se salieran sin saber ellos en realidad quienes eran y por miedo al ver que les estaba quemando las casas a sus vecinos solo se salió, notando que además de su casa otras cinco fueron destruidas.

Carmen Gómez Cota, otra mujer afectada dijo que ella está asustada por la situación que nunca imagino fuera ser tan violenta.

“Asustada quedé porque quemaron y no esperaba eso, estaba un señor acostado en el sillón y ya mero lo quemaban al pobre, ya mero me quemaban salí corriendo, yo me metí a ese terrenito a ver si lograba quedarme con él, para hacer una casita para estar a gusto, yo vivo con una hija y dije a ver si logro el terreno para vivir mi vejez”, declaró.

Las manifestantes aseguraron que al llegar al Ayuntamiento y anunciar se deseó de hablar con el Alcalde de la ciudad para hacerle de su conocimiento su situación, les aseguraron que si serían atendidos al menos dos de ellos, siendo un grupo de nueve personas.