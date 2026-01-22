Charros silencia Culiacán: Mateo Gil brilla y Jalisco pega primero en la Final

La Serie Final 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico arrancó con tintes de drama y revancha. Los Charros de Jalisco dieron el primer golpe al vencer 6-2 a los Tomateros de Culiacán en su propio patio, liderados por una ofensiva explosiva de Mateo Gil, quien se quedó a solo un doble de completar el ciclo histórico.
El joven tercera base, quien debutó profesionalmente con Culiacán pero encontró en Jalisco la oportunidad de consolidarse, fue la pesadilla de su antiguo equipo. Gil castigó el pitcheo local con un triple productor de dos carreras en la primera entrada y un panorámico jonrón de tres anotaciones en el tercer episodio, sumando cinco impulsadas en total.
La derrota recayó en el as de los guindas, Manny Barreda, quien tuvo una de sus aperturas más complicadas. Barreda apenas pudo sostenerse durante dos entradas, permitiendo seis carreras y cinco imparables, víctima también de errores defensivos que mancharon su efectividad. En contraste, el bullpen de Charros se mostró impecable: César Gómez se llevó el triunfo con un relevo sólido y el pitcheo tapatío no permitió un solo hit desde el sexto capítulo.
Tras este primer choque, la balanza se inclina hacia los albiazules, quienes buscan el bicampeonato. Sin embargo, Culiacán no bajará los brazos y enviará a la loma al experimentado Luis Cessa para el segundo encuentro, mientras que Jalisco confiará en el brazo zurdo de Manny Bañuelos.
Puntos clave del encuentro: