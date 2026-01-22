Fin de una era en Old Trafford: Casemiro dejará el Manchester United en junio

...

El capitán de la selección brasileña cerrará su etapa como "Red Devil" al finalizar la temporada, buscando despedirse con el equipo clasificado a la Champions League.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/01/2026 12:00 PM.
En Deportes y editada el 22/01/2026 01:24 PM.