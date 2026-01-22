Fin de una era en Old Trafford: Casemiro dejará el Manchester United en junio

El Manchester United hizo oficial este jueves lo que muchos rumores anticipaban: Casemiro abandonará el club al término de su contrato en junio de 2026. Tras cuatro temporadas en la Premier League, el mediocampista de 33 años se despedirá de la afición inglesa para emprender un nuevo rumbo, con la mira puesta en el Mundial de Norteamérica.
Aunque su llegada desde el Real Madrid en 2022 generó dudas por su edad, el brasileño se convirtió en un pilar del vestuario. Durante su estancia en Old Trafford, Casemiro acumuló cifras y logros importantes:
El camino no será fácil, ya que este domingo los Red Devils enfrentan una prueba de fuego visitando al Arsenal, actual líder tanto de la liga local como de la competición europea.
Con su salida del United confirmada, el próximo gran objetivo de Casemiro es liderar a la Seleção en el Mundial 2026. Se especula que el mediocampista podría buscar un destino que le permita mantener el ritmo competitivo necesario para llegar en plenitud a la justa que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.