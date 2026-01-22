Harry Kane mete al Bayern Múnich en octavos: Victoria y pase directo en la Champions

Con un doblete del delantero inglés, el gigante bávaro derrotó 2-0 al Union Saint-Gilloise y se une al Arsenal como los únicos equipos con boleto asegurado a la siguiente ronda.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/01/2026 10:03 AM.
En Deportes y editada el 22/01/2026 10:05 AM.