Harry Kane mete al Bayern Múnich en octavos: Victoria y pase directo en la Champions

El Bayern Múnich cumplió con el guion en la penúltima jornada de la fase de grupos. Gracias a la contundencia de Harry Kane, el equipo alemán alcanzó los 18 puntos y selló su clasificación directa a los octavos de final de la UEFA Champions League, evitando así la ronda de repechaje.El encuentro no fue sencillo para los locales. Durante la primera mitad, un Bayern pasivo se vio sorprendido por el orden del Union Saint-Gilloise. De hecho, la ocasión más clara fue para el equipo belga, cuando un cabezazo de Promise David exigió al máximo a Manuel Neuer.
Sin embargo, el olfato goleador de Kane cambió el rumbo en el complemento:
Incluso hubo tiempo para el drama, cuando al minuto 80, Harry Kane desperdició la oportunidad de un hat-trick al estrellar un segundo penal en el poste. Pese al fallo, el liderato y la clasificación directa ya estaban en la bolsa, consolidando al Bayern como uno de los grandes favoritos al título europeo.