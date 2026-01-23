América y Palmeiras logran acuerdo verbal: Raphael Veiga se acerca a Coapa

Las Águilas del América están a un paso de cerrar su mercado de fichajes con una incorporación de alto calibre. Tras días de intensas negociaciones, el club mexicano y el Palmeiras habrían alcanzado un acuerdo de palabra para el traspaso de Raphael Veiga, quien se perfila como la última pieza del esquema azulcrema para este torneo.
Aunque aún no hay un anuncio oficial, los reportes indican que la directiva brasileña ya aceptó la propuesta de Coapa. La clave para destrabar el diálogo fue la intervención de Paulo Victor, auxiliar técnico, quien facilitó la comunicación entre ambos clubes.
La directiva analiza dos nombres para liberar la plaza: