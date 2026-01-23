América y Palmeiras logran acuerdo verbal: Raphael Veiga se acerca a Coapa

El mediocampista brasileño llegaría como el refuerzo "bomba" para el Clausura 2026, bajo un esquema de préstamo con compra obligatoria.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/01/2026 01:13 PM.
En Deportes y editada el 23/01/2026 01:15 PM.