Los Baltimore Ravens eligen a Jesse Minter para liderar su nueva era en 2026

Los Baltimore Ravens han oficializado este jueves la llegada de Jesse Minter como su nuevo entrenador en jefe. Con 42 años, el ex coordinador defensivo de los Chargers (anteriormente en los Rams) asume el reto de revitalizar a un equipo que busca dejar atrás una decepcionante campaña 2025 que los marginó de la postemporada.
Minter llega para llenar el vacío dejado por John Harbaugh, quien el pasado 6 de enero cerró un ciclo legendario de 18 temporadas. Bajo el mando de Harbaugh, Baltimore alcanzó la gloria con un anillo de Super Bowl, pero la directiva decidió que era momento de un cambio de timón tras los resultados negativos del último año.
Con este nombramiento, Jesse Minter se convierte en apenas el cuarto entrenador en la historia de la franquicia desde su fundación en 1996, uniéndose a la selecta lista integrada por:
Eric DeCosta, gerente general de los Ravens, destacó que ese conocimiento profundo de la cultura del equipo fue clave para su elección. Además, Minter llega con un currículum envidiable que incluye: