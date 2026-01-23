Los Baltimore Ravens eligen a Jesse Minter para liderar su nueva era en 2026

...

Tras casi dos décadas bajo el mando de John Harbaugh, la franquicia apuesta por el talento estratégico de Minter para recuperar el camino al éxito.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/01/2026 10:38 AM.
En Deportes y editada el 23/01/2026 10:40 AM.