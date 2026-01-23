México gana a Panamá en último minuto con autogol

En un encuentro marcado por la experimentación y las caras nuevas, la Selección Mexicana derrotó por la mínima diferencia (0-1) a Panamá en territorio canalero. El partido, disputado fuera de fecha FIFA, sirvió como el banderazo de salida para el ambicioso plan de preparación de Javier Aguirre de cara a la Copa del Mundo 2026.
Ante la ausencia de los "europeos", Aguirre echó mano de la baraja nacional, utilizando como columna vertebral al líder del torneo, las Chivas. El 11 inicial incluyó a seis elementos del Rebaño Sagrado, destacando además los debuts de Richy Ledezma y Brian Gutiérrez, jugadores mexicoestadounidenses que finalmente se decantaron por vestir la camiseta verde.
Aunque el trámite del partido fue trabado y con pocas ocasiones de gol, la persistencia mexicana rindió frutos al minuto 92. Jesús Gallardo desbordó por la banda izquierda y sirvió para Carlos Rodríguez, quien sacó un disparo que el defensor panameño Richard Peralta terminó desviando hacia su propia portería.
Este resultado no solo le da confianza al proyecto del "Vasco", sino que pone fin a una sequía de seis partidos sin conocer la victoria para el combinado nacional.
La Selección no tiene tiempo para descansos. Tras este triunfo, el equipo viajará de inmediato a Santa Cruz de la Sierra para enfrentar a Bolivia este domingo 25 de enero. La agenda de preparación seguirá intensificándose con compromisos clave: