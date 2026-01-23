México gana a Panamá en último minuto con autogol

Con una base de jugadores de la Liga MX y un autogol en el último suspiro, el Tri rompe su racha negativa en el primer ensayo del año de Javier Aguirre.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/01/2026 05:46 AM.
En Deportes y editada el 23/01/2026 05:59 AM.