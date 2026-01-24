De Argentina a la frontera: Luca Martínez Dupuy es el nuevo refuerzo de los Bravos

Los Bravos de FC Juárez han dado un golpe sobre la mesa al anunciar oficialmente la contratación de Luca Martínez Dupuy. El atacante mexicano, que desarrolló toda su carrera profesional en Argentina, llega finalmente a nuestro país para reforzar la ofensiva fronteriza en lo que resta del torneo.
Aunque su nombre sonó con fuerza para llegar a equipos de gran convocatoria como Pumas, Cruz Azul o Chivas, la directiva de Juárez logró concretar la operación. Martínez Dupuy llega al equipo bajo las siguientes condiciones: