Donovan Carrillo brilla en Beijing: Directo a la final del Campeonato de los Cuatro Continentes

...

El patinador mexicano logra su pase a la ronda decisiva con una rutina impecable, consolidando su camino a los Juegos Olímpicos de 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/01/2026 12:07 PM.
En Deportes y editada el 24/01/2026 12:27 PM.