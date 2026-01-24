Donovan Carrillo brilla en Beijing: Directo a la final del Campeonato de los Cuatro Continentes

El hielo de Beijing volvió a ser testigo del talento de Donovan Carrillo. El máximo referente del patinaje artístico en México aseguró su lugar en la gran final del Campeonato de los Cuatro Continentes tras una sólida actuación en el programa corto. Con una calificación de 74.00 puntos, Carrillo se ubicó en la posición 14 de la tabla general, cumpliendo con éxito el primer objetivo del certamen.
Durante su presentación, el jalisciense destacó por una rutina sumamente ordenada. Sin errores graves y con una fluidez que cautivó a los jueces, logró equilibrar la dificultad técnica con la expresión artística. Este resultado le permite avanzar al programa libre, donde se medirá ante la élite de Asia, América, Oceanía y África en uno de los torneos más prestigiosos del circuito internacional.
Más allá del puntaje, esta competencia en China es una pieza fundamental en el rompecabezas olímpico de Donovan. A medida que se acercan los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, participar en eventos de este calibre le permite:
Su presencia en esta final no solo reafirma su vigencia en el deporte de élite, sino que mantiene encendida la esperanza de una actuación histórica en la próxima cita olímpica en Italia.