Drama en el pesaje de UFC 324: Cameron Smotherman se desploma tras dar el peso

El peleador estadounidense sufrió convulsiones en el escenario y su combate contra Ricky Turcios fue cancelado de inmediato por razones médicas.

Autor Xavier Rivera Martinez el 24/01/2026 12:52 PM.
Editada el 24/01/2026 12:58 PM.