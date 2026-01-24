Drama en el pesaje de UFC 324: Cameron Smotherman se desploma tras dar el peso

Lo que debía ser un trámite físico antes de la gloria deportiva se convirtió en una escena de angustia en Las Vegas. Durante la ceremonia de pesaje de UFC 324, el peleador Cameron Smotherman protagonizó un momento aterrador al desmayarse frente a las cámaras, apenas segundos después de haber cumplido con la báscula para su combate en la división de peso gallo.
Smotherman logró marcar el peso reglamentario, pero el esfuerzo extremo fue evidente desde el primer momento. Al bajar de la plataforma, el peleador mostró severas dificultades para mantenerse en pie; tras dar unos pasos erráticos, su cuerpo cedió por completo y se desplomó sobre el escenario.
La preocupación aumentó cuando los asistentes notaron que el atleta presentaba espasmos y convulsiones en el suelo. El equipo médico de la UFC y sus entrenadores intervinieron rápidamente, retirándolo cargado del recinto mientras la transmisión oficial cortaba las imágenes para proteger la integridad del deportista.
Ante la gravedad del incidente, la organización anunció la cancelación oficial de la pelea contra Ricky Turcios. "La prioridad absoluta es la salud de Cameron", señalaron fuentes cercanas al evento.
Smotherman (12-6-0) buscaba en esta función romper una racha negativa tras sus derrotas ante Ricky Simón y Serhiy Sidey. Sin embargo, este episodio reabre el debate sobre los peligros extremos de los cortes de peso en las artes marciales mixtas.
A pesar del susto, el resto de la cartelera en Las Vegas continúa programada para este fin de semana, destacando el esperado choque estelar entre Justin Gaethje y Paddy Pimblett por el cinturón interino de peso ligero.