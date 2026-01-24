Julio César Chávez Jr. regresa a la Arena San Luis Potosí para enfrentar a Ángel Julián Sacco

...

El "Hijo de la Leyenda" busca redimirse en el cuadrilátero este sábado, mientras enfrenta un proceso judicial por delincuencia organizada y tráfico de armas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/01/2026 11:05 AM.
En Deportes y editada el 24/01/2026 11:59 AM.