Julio César Chávez Jr. regresa a la Arena San Luis Potosí para enfrentar a Ángel Julián Sacco

Este sábado 24 de enero, la Arena San Luis Potosí se vestirá de gala para recibir a Julio César Chávez Jr., quien vuelve a los guantes tras un turbulento periodo fuera de las cuerdas. El sinaloense se medirá ante el argentino Ángel Julián "El Paisano" Sacco, en un pleito que representa mucho más que una simple estadística: es su intento de retomar la carrera profesional tras seis meses de ausencia y graves problemas con la justicia.La carrera de Chávez Jr. dio un vuelco drástico en julio del año pasado. Tras caer ante Jake Paul, fue detenido en Estados Unidos por problemas migratorios, lo que derivó en una solicitud de extradición por parte de México. Actualmente, el boxeador se encuentra bajo libertad condicional desde agosto de 2025, vinculado a proceso por presuntos delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas. Mientras la investigación complementaria sigue su curso, el "Junior" ha recibido permiso para subir al ring y enfrentar a un Sacco que, aunque peligroso, no ha tenido actividad profesional constante desde finales de 2023.
La velada no solo contará con el hermano mayor. Omar Chávez también tendrá participación en la cartelera, enfrentándose al experimentado colombiano José Miguel Torres. Con 46 años y una trayectoria de más de dos décadas, Torres será una prueba de fuego para Omar, quien busca sacudirse la derrota sufrida en enero de 2025 ante Misael Rodríguez.
La acción en la Arena San Luis Potosí arrancará temprano, pero los platos fuertes llegarán al final de la noche: