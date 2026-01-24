Mauricio Sulaimán alza la voz: "El boxeo vive un ataque frontal desde la UFC"

En una conversación exclusiva con Grupo Multimedios, el líder del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, rompió el silencio sobre la creación de una nueva liga de boxeo bajo el sello de Zuffa (vinculada a la UFC y TKO). El dirigente fue contundente: este movimiento multimillonario no busca mejorar el deporte, sino transformar el modelo de negocio en detrimento del atleta.
La mayor preocupación de Sulaimán radica en el posible debilitamiento de la Ley Muhammad Ali, una normativa en EE. UU. que impide que los promotores abusen del poder y que ha permitido a figuras como "Canelo" Álvarez o Floyd Mayweather gestionar sus propias fortunas.
El presidente del CMB presentó cifras comparativas para ilustrar el riesgo:
"Vamos a vivir un aire de superioridad, bullying y ataques con medios comprados, pero el boxeo está unido", sentenció.
A pesar de la amenaza, aclaró que no habrá vetos para los boxeadores que decidan firmar con la nueva liga, siempre y cuando se respeten los valores y leyes actuales que protegen la integridad y el patrimonio del peleador.
Sobre el apoyo de Turki Alalshikh y el capital saudí, Sulaimán se mostró agradecido, calificando de "éxito absoluto" el Grand Prix impulsado recientemente. Aseguró que el CMB seguirá trabajando con quienes lleguen a sumar con respeto al deporte.
Finalmente, el directivo reafirmó que el boxeo es una "necesidad social" y que ninguna liga o individuo es más poderoso que el deporte mismo. "Hay boxeo para rato y Consejo Mundial para rato", concluyó, enviando un mensaje de tranquilidad a los jóvenes que sueñan con ser campeones mundiales.