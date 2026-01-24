Mauricio Sulaimán alza la voz: "El boxeo vive un ataque frontal desde la UFC"

El presidente del CMB denuncia que el nuevo proyecto de Dana White busca eliminar las leyes que garantizan que el boxeador sea el principal beneficiado del negocio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/01/2026 07:26 AM.
