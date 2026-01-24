¡Rumbo al Super Bowl 2026! Definidas las finales de conferencia de la NFL

La tensión alcanzó su punto máximo este domingo en la NFL. Tras una Ronda Divisional de alarido, marcada por remontadas y tiempos extra, los New England Patriots y los Los Angeles Rams consiguieron los últimos boletos para las finales de conferencia. Con esto, el camino hacia el Super Bowl LX en el Levi’s Stadium ya tiene nombre y apellido.
Por primera vez en la era post-Tom Brady, los Patriots están de vuelta en la final de la AFC. Con el joven Drake Maye al mando, vencieron 28-16 a los Houston Texans. Maye demostró temple bajo la nieve al lanzar tres pases de anotación, pero el triunfo tuvo un sabor especial para Latinoamérica:
El encuentro más cardiaco lo protagonizaron los Rams y los Bears. Tras un empate agónico de Chicago en los segundos finales, el juego se decidió en la prórroga con un gol de campo de 42 yardas de Harrison Mevis, sellando el 20-17 definitivo. Matthew Stafford y compañía ahora se medirán ante sus rivales de división, los Seattle Seahawks, en lo que promete ser una guerra defensiva por el trono de la NFC.
Prepara el sofá, estos son los horarios para México (tiempo del centro):