Duelo por la gloria: Broncos y Patriots chocan en la Final de la Conferencia Americana

Sin su estrella Bo Nix, Denver se mide ante unos renovados Patriots por el pase al Super Bowl LX; un choque de defensivas que definirá al campeón de la AFC.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/01/2026 06:49 AM.
En Deportes y editada el 25/01/2026 06:54 AM.