Duelo por la gloria: Broncos y Patriots chocan en la Final de la Conferencia Americana

La temporada 2026 de la NFL llega a su punto de ebullición este domingo 25 de enero. Los Broncos de Denver y los New England Patriots se ven las caras en el Campeonato de la AFC, un enfrentamiento que otorgará el primer boleto al Super Bowl LX. El ganador de esta batalla esperará al vencedor del duelo entre Seattle Seahawks y Los Angeles Rams para disputar el trofeo Vince Lombardi el próximo 8 de febrero en Santa Clara, California.
A pesar de ser el primer sembrado de la conferencia con un récord de 14-3, los Broncos llegan heridos. Su mariscal de campo estrella, Bo Nix, quedó fuera de la temporada tras sufrir una fractura de tobillo en la dramática victoria de la ronda divisional ante Buffalo. Ante esta baja sensible, el entrenador Sean Payton ha depositado su confianza en Jarrett Stidham, quien tendrá la misión de liderar el ataque en el partido más importante del año para la franquicia de Colorado.
Por primera vez desde 2019, New England vuelve a una final de conferencia, pero con una cara totalmente distinta. Bajo el mando del joven Drake Maye y la dirección de Mike Vrabel, los "Pats" han demostrado ser un equipo sólido y peligroso, dejando en el camino a los Chargers y a los Texans. Las apuestas los colocan como favoritos por cinco puntos, favorecidos principalmente por la ausencia de Nix en el bando rival.
La cita es este domingo 25 de enero a las 2:00 p.m. (tiempo del centro de México). Podrás seguir toda la acción a través de diversas plataformas: