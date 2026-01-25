Mbappé dicta sentencia en La Cerámica: El Real Madrid asume el liderato

Con un doblete del astro francés, el equipo de Álvaro Arbeloa vence al Villarreal y duerme en la cima de la tabla a la espera de lo que haga el Barcelona.

Xavier Rivera Martinez el 25/01/2026 04:21 AM.
En Deportes y editada el 24/01/2026 11:27 PM.