México vs. Bolivia: El "Vasco" Aguirre busca cerrar con broche de oro su gira de enero

La Selección Mexicana cierra este domingo 25 de enero su primera etapa de preparación del año enfrentando a Bolivia. Tras haber roto una racha negativa con un triunfo agónico ante Panamá, el equipo dirigido por Javier Aguirre busca consolidar el funcionamiento de su plantel alternativo, compuesto mayoritariamente por figuras de la Liga MX, antes de que regresen los seleccionados que militan en Europa.
El escenario será el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, en Santa Cruz de la Sierra, un recinto recientemente remodelado que servirá como la prueba final para varios debutantes. Aguirre ha sido claro: estos partidos en Sudamérica no son solo amistosos, sino un filtro de resistencia física y mental para decidir quiénes ocuparán el 80% de la lista definitiva que ya tiene en mente para la Copa del Mundo.
En el duelo previo contra Panamá, el "Vasco" priorizó el orden táctico y la observación de rostros nuevos como el de Obed Vargas (procedente de la MLS). Para este encuentro, México llega con la incorporación de Alexis Gutiérrez, quien tomó el lugar del lesionado Gilberto Mora, buscando mayor dinamismo en el mediocampo.
Para el conjunto local, este partido es mucho más que un compromiso de exhibición. Bajo el mando de Óscar Villegas, la selección boliviana afina los últimos detalles tácticos antes de su duelo crucial de marzo contra Surinam, donde se jugarán el boleto mundialista en la repesca intercontinental.
Jugadores como Ervin Vaca han reconocido el alto nivel competitivo de México, lo que convierte a este choque en el ensayo perfecto para medir su capacidad de respuesta ante rivales de peso.Horario y dónde ver el encuentro
La acción comenzará este domingo a las 13:30 horas (tiempo del centro de México). Será la última oportunidad para que los jugadores del torneo local levanten la mano y aseguren su lugar en el proceso mundialista antes de que el calendario internacional exija el regreso de las estrellas del "Viejo Continente".