México vs. Bolivia: El "Vasco" Aguirre busca cerrar con broche de oro su gira de enero

El Tricolor se mide ante la selección "Verde" en Santa Cruz de la Sierra, en un duelo clave para definir a los convocados locales rumbo al Mundial 2026.

