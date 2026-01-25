El "Vasco" Aguirre ya tiene su base: El 80% de la lista para el Mundial está lista

El camino de la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo 2026 entra en su etapa de definiciones. El estratega Javier Aguirre reveló en conferencia de prensa que ya tiene resuelto el 80% de su lista definitiva, tras concluir una gira de amistosos donde puso a prueba la resistencia del futbolista local ante escenarios de alta exigencia climática y ambiental.
Durante estos compromisos de enero frente a Panamá y Bolivia, Aguirre optó por trabajar exclusivamente con elementos de la Liga MX y la MLS. En este ejercicio, el Club Deportivo Guadalajara se alzó como el gran protagonista, aportando ocho futbolistas al esquema del "Vasco", consolidándose como el núcleo principal de confianza para el cuerpo técnico nacional.
Si hay una posición que no le quita el sueño al timonel mexicano es la portería. Aguirre fue enfático al señalar que el grupo de arqueros que participó en esta gira ha mostrado una solidez impecable, convirtiéndose en el sector con menor incertidumbre del plantel. Esta certeza le permitirá concentrar sus esfuerzos en ajustar las líneas del mediocampo y la delantera en los meses restantes.
Aunque la base local ha respondido con creces a las simulaciones de presión mundialista, el rompecabezas aún no está completo. El cierre de la convocatoria dependerá de dos factores clave: