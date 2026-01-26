Charros de Jalisco coronan su primer bicampeonato en la LMP

Los Charros de Jalisco han escrito una página dorada en el béisbol invernal mexicano. Este domingo, el equipo blanquiazul consolidó su dominio absoluto al completar la barrida (4-0) sobre los Tomateros de Culiacán, conquistando así el primer bicampeonato de su historia en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).
Ante un Estadio Panamericano de Zapopan que vibró con más de 14 mil aficionados, los dirigidos por Benjamín Gil demostraron por qué son los actuales monarcas, venciendo 8-6 en un cuarto juego lleno de volteretas y dramatismo.
El duelo definitivo comenzó con una ofensiva explosiva de Jalisco, que tomó una ventaja temprana de 5-0 gracias a un cuadrangular de Julián Ornelas. Sin embargo, la jerarquía de los Tomateros, comandados por Lorenzo Bundy, salió a relucir en la tercera entrada con un rally que les dio la vuelta al marcador 5-6.
La remontada final de los Charros se gestó en el último tercio del encuentro:
Con este trofeo, los Charros alcanzan cuatro títulos de LMP (2019, 2022, 2025 y 2026), empatando en el historial a franquicias como Mexicali y Los Mochis. Sumando sus éxitos en la liga de verano (LMB) y su reciente corona en softbol femenino, la organización presume ya siete campeonatos profesionales.Próxima parada: Serie del Caribe 2026
El festejo será breve, pues Jalisco será la sede de la Serie del Caribe 2026 en los próximos días. Los Charros buscarán su primer título caribeño aprovechando la localía en Zapopan. Curiosamente, debido a cambios en la logística internacional, los Tomateros de Culiacán también participarán en el torneo como segundo representante de México, buscando revancha en el escenario internacional.