Patriots rompen racha de siete años y llegan al Súper Domingo tras vencer a los Broncos

Bajo un manto blanco de nieve y un clima implacable, los New England Patriots rompieron una sequía de siete años y sellaron su regreso al "Súper Domingo". En una Final de Conferencia donde la estrategia se impuso a la estética, el equipo de Massachusetts derrotó 10-7 a los Denver Broncos, asegurando su viaje a Santa Clara, California, para disputar el Super Bowl LX.
El encuentro fue una batalla de trincheras donde las condiciones climáticas dictaron el ritmo, limitando ambos ataques a menos de 210 yardas totales por bando.
Ante la dificultad de lanzar el ovoide debido a la tormenta, el joven quarterback Drake Maye tuvo que recurrir a sus piernas para mover las cadenas. Aunque apenas registró 86 yardas por aire, Maye fue el motor terrestre de los Pats con 65 yardas en 10 acarreos, incluyendo la única anotación de seis puntos para su equipo tras un acarreo directo por el centro.
La jugada que definió el destino del partido ocurrió tras la pausa de los dos minutos, cuando Maye logró superar la banda en una jugada personal para conseguir el primer down definitivo, permitiendo que New England agotara el reloj y celebrara el título de la Conferencia Americana.
Para Denver, la tarde fue un desfile de oportunidades desperdiciadas. A pesar de un inicio prometedor con un pase de anotación de Jarrett Stidham a Courtland Sutton, los Broncos se desmoronaron debido a fallos críticos: