Seattle vuela alto: Seahawks conquistan la NFC y sellan su pasaporte al Super Bowl LX

Tras vencer 31-27 a los Rams en una final cardiaca, el equipo de Seattle se corona campeón de conferencia y se prepara para enfrentar a los New England Patriots el próximo 8 de febrero.

