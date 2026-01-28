Aficionados del Chelsea apuñalados en Nápoles previo a la Champions

Dos seguidores ingleses fueron atacados por una multitud de hinchas locales; el club pide "extrema precaución" a los 2 mil fanáticos que viajan para el encuentro.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/01/2026 11:40 AM.
En Deportes y editada el 28/01/2026 11:46 AM.