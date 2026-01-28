Aficionados del Chelsea apuñalados en Nápoles previo a la Champions

La tensión previa al duelo de la Liga de Campeones entre el Nápoles y el Chelsea escaló a la violencia este martes por la noche. Dos aficionados del equipo londinense resultaron heridos tras ser apuñalados mientras se dirigían a un bar en la ciudad italiana.
Según los primeros reportes de la prensa británica, las víctimas fueron perseguidas por un grupo de aproximadamente 20 aficionados locales. El Chelsea confirmó el incidente a través de un comunicado oficial, informando que ambos seguidores se encuentran hospitalizados. Aunque las heridas son de gravedad, las autoridades médicas han confirmado que sus vidas no corren peligro.
Ante este escenario hostil, el club inglés ha emitido una serie de recomendaciones urgentes para los más de 2 mil seguidores que cuentan con boletos para el partido en el estadio Diego Armando Maradona: