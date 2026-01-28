La "Champions" del béisbol regresa a la CDMX con un invitado de lujo

La Ciudad de México se consolida como la capital mundial del "rey de los deportes". Del 24 al 29 de marzo, el "Diamante de Fuego" será el escenario de la segunda edición oficial de la Baseball Champions League (BCL) Americas, un torneo que busca replicar el éxito de las grandes ligas de clubes europeas, pero en el diamante.
Tras el éxito de 2025, esta edición sube la apuesta al incluir a seis equipos de alto nivel. La gran sorpresa es la participación de China Taipéi (representado por los CTBC Brothers) como invitado especial, marcando la primera vez que un club de fuera del continente se suma a la contienda americana.
Los grupos han quedado definidos de la siguiente manera:
El proyecto, avalado por la WBSC, tiene la mirada puesta en el futuro. Según el comisionado Guillermo Ramírez, la BCL planea expandirse a Europa este año y a Asia en 2027, con el sueño de celebrar una Champions League Global en 2030.
"Para Diablos, lo importante es seguir creciendo en la internacionalización; no solo representamos al equipo, llevamos a México en el pecho", afirmó Jorge Del Valle, presidente ejecutivo de la novena escarlata.
Con este anuncio, México confirma una agenda histórica para el inicio de 2026, participando simultáneamente en tres de los torneos más relevantes del planeta: la Serie del Caribe, el Clásico Mundial de Béisbol y la Champions League Americas.