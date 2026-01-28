Fury regresa al ring: combate contra Makhmudov en el Reino Unido el 11/04

El retiro de Tyson Fury ha durado poco. Después de anunciar que colgaba los guantes a principios de 2025, el polémico y talentoso boxeador británico ha confirmado que volverá a la acción para enfrentarse al temible ruso Arslanbek Makhmudov en una pelea programada para el 11 de abril en el Reino Unido.El camino de vuelta al ring
Fury no pelea desde diciembre de 2024, cuando perdió su invicto y sus títulos ante Oleksandr Usyk. A través de sus redes sociales, el ex campeón dejó claro que su motivación sigue intacta, declarando con su estilo habitual que "no hay nada mejor que golpear a otros en la cara y que te paguen por ello".¿Por qué Makhmudov y no Joshua?
Aunque los aficionados soñaban con el choque ante Anthony Joshua (quien viene de vencer a Jake Paul en un evento masivo), el combate se descartó debido a un accidente automovilístico sufrido por Joshua. Ante la imposibilidad de cerrar la trilogía con Usyk o pactar con Fabio Wardley, el equipo de Fury eligió a Makhmudov:
Para Fury, esta pelea en casa es crucial para demostrar que sigue perteneciendo a la élite de los pesos pesados. Aunque el lugar exacto del combate aún no se ha definido, se espera que sea en uno de los grandes estadios del Reino Unido para recibir al ídolo local en su retorno a la actividad en este 2026.