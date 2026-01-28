Fury regresa al ring: combate contra Makhmudov en el Reino Unido el 11/04

Tras su derrota ante Usyk a finales de 2024, el británico de 37 años confirma su regreso oficial para pelear en casa el próximo 11 de abril.

