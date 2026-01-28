Igor Lichnovsky y el América: Una ruptura que costaría millones

...

El central chileno quedó fuera de la lista para la Concacaf Champions Cup, confirmando que su relación con las Águilas está en punto crítico.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/01/2026 10:00 AM.
En Deportes y editada el 28/01/2026 10:06 AM.