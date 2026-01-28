Mike McCarthy cumple el sueño de su vida: dirigirá a los Steelers

Entre lágrimas y una profunda emoción, Mike McCarthy fue presentado oficialmente este martes como el nuevo entrenador en jefe de los Steelers de Pittsburgh. Para el técnico, no se trata de un contrato más; es el regreso al lugar donde creció y al equipo que siempre apoyó. "Pittsburgh es mi mundo", confesó ante una audiencia que incluía a gran parte de su familia en las primeras filas del Estadio Acrisure.
McCarthy, quien nació a solo tres kilómetros de las instalaciones del equipo, asume el cargo tras la renuncia de Mike Tomlin. Irónicamente, el único anillo de Super Bowl que posee McCarthy lo consiguió hace 15 años dirigiendo a los Packers de Green Bay... precisamente derrotando a los Steelers. Ahora, su objetivo es descongelar esa vitrina de trofeos que no ha visto un nuevo título desde entonces.
"No fue una decisión fácil, pero sí obvia", declaró el presidente del equipo, Art Rooney II. Los Steelers, conocidos por su estabilidad (es apenas su cuarto entrenador desde 1969), apostaron por alguien que lleva el ADN de la ciudad en la sangre y que cuenta con un sólido récord de 185 victorias en la NFL.
Tras un año sabático en 2025 para reconectar con su familia, McCarthy hereda un equipo con contrastes marcados:
El trabajo ha comenzado para el hijo pródigo de Greenfield Avenue, quien tiene claro que, en Pittsburgh, el éxito solo se mide con un trofeo de campeón.