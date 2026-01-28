Pumas de la UNAM apunta a Uriel Antuna para cerrar el periodo de fichajes

A pocos días del cierre de registros, la directiva universitaria busca concretar el traspaso del extremo mexicano, quien no ha logrado brillar con los Tigres.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/01/2026 05:00 PM.
En Deportes y editada el 28/01/2026 02:49 PM.