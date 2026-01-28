Pumas de la UNAM apunta a Uriel Antuna para cerrar el periodo de fichajes

El mercado de fichajes en México está entrando en su fase más crítica, y los Pumas de la UNAM parecen estar listos para dar el golpe mediático del torneo. Con la fecha límite del 9 de febrero a la vuelta de la esquina, el nombre de Uriel Antuna ha cobrado fuerza como el refuerzo estelar que solicita el técnico Efraín Juárez.Los puntos clave de la operación:
A menos de una semana de que "baje el telón" del periodo de transferencias, las negociaciones han pasado a modo de alta velocidad. Aunque todavía no hay un anuncio oficial, se espera que las próximas horas sean cruciales para definir si Antuna se enfunda en la camiseta azul y oro.
La posible llegada del extremo mexicano representaría uno de los movimientos más significativos de este cierre de registros, cambiando drásticamente el panorama ofensivo para el equipo de la UNAM.