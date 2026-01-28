Remontada de autoridad: El Barcerlona golea al Copenhague y vuela a octavos

El FC Barcelona cumplió el objetivo. En una noche que empezó con nervios y viento en el estreno europeo del nuevo Camp Nou, el equipo blaugrana logró darle la vuelta a un marcador adverso para asegurar su lugar entre los ocho mejores de la liguilla, ahorrándose la siempre peligrosa ronda de repesca.Del susto a la reacción
El partido comenzó de la peor forma posible para el esquema de Flick. Con apenas 4 minutos en el reloj, una indecisión defensiva permitió que Dadason sorprendiera a Joan Garcia para poner el 0-1 a favor del conjunto danés.
Tras el descanso, Hansi Flick ajustó las piezas. Adelantó la posición de Dani Olmo, quien se convirtió en el cerebro del equipo, y la maquinaria culé finalmente funcionó:
Con este resultado, el Barcelona finaliza en la quinta posición de la tabla general. A pesar de las dudas iniciales en el torneo, el equipo de Flick redirigió el rumbo a tiempo y llega a la fase de eliminación directa como uno de los candidatos más sólidos, mostrando una pegada ofensiva envidiable.