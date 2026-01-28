Remontada de autoridad: El Barcerlona golea al Copenhague y vuela a octavos

...

Tras un inicio titubeante, los dirigidos por Hansi Flick reaccionaron en la segunda mitad para ganar 4-1, clasificarse quintos y evitar el repechaje de la Champions.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/01/2026 04:06 PM.
En Deportes y editada el 28/01/2026 03:53 PM.